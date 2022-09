Foot - Mercato - PSG

PSG : Après son transfert, Paredes fait un gros aveu

Publié le 9 septembre 2022 à 16h00 par Arthur Montagne

En pleine opération dégraissage, le PSG a réussi à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables afin d'alléger un effectif trop pléthorique aux yeux de Christophe Galtier. Dans cette optique, Leandro Paredes a notamment été prêté à la Juventus. Et l'international argentin révèle qu'il n'a pas hésité longtemps avant d'opter pour la Vieille Dame.

Cet été, l'un des objectifs majeurs du PSG était de dégraisser son effectif afin d'alléger un effectif jugé trop important pas Christophe Galtier. Ainsi, le club de la capitale a laissé filer pas moins de 28 joueurs, jeunes et fins de contrat inclus. Parmi eux, Leandro Paredes a notamment rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Présenté devant les médias, l'international argentin a d'ailleurs justifié son choix en révélant que ce n'est pas la première fois qu'il pouvait signer à Turin.

Transferts - PSG : La vérité éclate pour le mercato de Paredes https://t.co/Ph3Pv6KPkf pic.twitter.com/cACqLNESCH — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

C'était la Juve ou rien pour Paredes

« J'ai choisi la Juve parce que c'est une équipe où j'ai toujours voulu venir. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois et je pense que c'était la bonne décision. Je voulais revenir en Italie, en Serie A et je suis heureux d'être ici. J'ai toujours été très calme, j'avais beaucoup de confiance en moi et dans le club. Nous avons parlé plusieurs fois, ils étaient convaincus de faire ce choix. Maintenant, je suis très heureux », assure-t-il en conférence de presse avant d'évoquer l'importance d'Angel Di Maria dans son choix.

L'influence de Di Maria