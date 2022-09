Foot - Mercato - PSG

Il a quitté le PSG pour l’ASSE, Aouchiche s’explique

Annoncé comme l’un des grands talents du centre de formation du PSG, Adil Aouchiche était apparu à quelques reprises avec l’équipe première du club de la capitale. Alors qu’un bel avenir lui était prédit à Paris, le milieu offensif en a décidé autrement. En effet, Aouchiche a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, préférant alors rejoindre l’ASSE et Claude Puel pour lancer sa carrière au plus haut niveau. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Cela fait maintenant de très longues années que le PSG était touché par l’exode de ses plus grands talents. Cet été, ce sont notamment Xavi Simons ou encore Edouard Michut qui ont fait leurs valises. De quoi alors allonger la liste des talents qui ont quitté le club de la capitale. Précédemment, ce sont notamment les départs d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi qui avaient fait énormément parler. Très prometteurs, les deux joueurs avaient joué un mauvais tour au PSG, leur club formateur. En effet, ils avaient refusé de signer leur premier contrat professionnel à Paris, préférant rejoindre d’autres équipes. Tanguy Kouassi avait lui pris la direction de l’Allemagne et du Bayern Munich. De son côté, Adil Aouchiche avait été séduit par le projet exposé par Claude Puel pour le rejoindre à l’ASSE.

« J’ai été formé au Paris SG, mais ce n’est pas un regret de ne pas y avoir percer »

Formé au PSG, Adil Aouchiche a donc préféré aller percer loin du Parc des Princes. Désormais à Lorient, le milieu offensif n’aura jamais réussi avec son club formateur. Pas vraiment un regret pour l’ancien Parisien. En conférence de presse ce vendredi, Aouchiche a tout d’abord confié : « J’ai été formé au Paris SG, mais ce n’est pas un regret de ne pas y avoir percer. Le club m’a beaucoup apporté, j’y ai connu mes premières minutes chez les pros, j’ai côtoyé un grand, grand vestiaire. J’ai pris de l’expérience, même si, forcément, on aimerait jouer les premiers rôles dans son club formateur. Mais c’est compliqué parce que Paris a des objectifs élevés, comme gagner la Ligue des champions, et on n’a donc pas forcément le temps ».

« Mes deux années à Saint-Étienne m’ont beaucoup servi »

N’ayant pas assez de place pour s’exprimer au PSG, Adil Aouchiche a alors fait le choix de rejoindre l’ASSE et d’y signer son premier contrat professionnel. Répondant aux questions des journalistes, Aouchiche a ajouté à propos de son choix de carrière : « Mes deux années à Saint-Étienne m’ont beaucoup servi. J’avais besoin de ça, parce qu’au PSG, je vivais beaucoup de choses positives, je gagnais régulièrement, on est souvent dans la lumière. Donc j’ai pu me jauger « dans le dur » à Saint-Etienne. J’ai pris de l’expérience, en jouant des matches compliqués, des derbies avant de finir sur une descente en L2 ».

