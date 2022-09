Foot - Mercato

Griezmann au cœur d'une polémique,une guerre est lancée en coulisse

Publié le 9 septembre 2022 à 22h30 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann n’est utilisé que comme un Supersub par son entraîneur Diego Simeone. En effet, l’international français n’entre qu’une fois la 60e minute de jeu passée. La raison ? Une clause qui obligerait l’Atlético Madrid à payer l’option d’achat de 40M€ au FC Barcelone. Et la polémique enfle encore, puisque les deux clubs espagnols ne seraient pas d’accord…

Antoine Griezmann fait parler de lui. Depuis le début de la saison, l’international français se retrouve dans une situation qu’il n’aurait peut-être pas imaginé en signant à l’Atlético Madrid. Diego Simeone ne le fait entrer qu’une fois la 60e minute de jeu passée. Cela n’empêche pas Antoine Griezmann d’être décisif, mais sa situation semble le préoccuper à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. « Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne. Les raisons de mon temps de jeu ? Il faut demander au coach. Moi je suis là pour faire mon job. Après, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra » avait-il déclaré à Canal + . Et la polémique autour de lui enfle encore…

Le Barça et l'Atlético s'opposent

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , l’imbroglio autour d’Antoine Griezmann continuerait encore. En effet, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone ne seraient pas d’accord sur les termes du contrat actuel de l’international français. Dans un premier temps, Antoine Griezmann avait signé un prêt d’une saison, avec une option d’une saison supplémentaire, en provenance du FC Barcelone. Ce prêt était assorti d’une option d’achat de 40M€ si Antoine Griezmann disputait plus de 45 minutes dans 50% des matches où il était disponible. Une condition que le FC Barcelone estimerait déjà remplie, tandis que ce ne serait pas le cas des Colchoneros. Les deux pensionnaires de Liga auraient deux visions différentes.

Xavi sort du silence

Présent en conférence de presse, Xavi a botté en touche concernant Antoine Griezmann et sa situation. Questionné sur l’imbroglio autour de l’international français, le coach du Barça n'a pas souhaité entrer dans les débats : « C'est une question pour Cholo, qui a déjà fait comprendre qu'il est un homme de club... Ce n'est pas une question pour moi. Nous avons eu des réunions avec le club au sujet de joueurs, mais je n'ai pas parlé d'Antoine au club. Je ne peux rien faire d'autre, même si on dit que je suis le porte-parole du club. J'insiste, précisément le 'cas Griezmann' n'a pas été abordé dans les nombreuses réunions que j'ai eues ».

« C’est une question de club »