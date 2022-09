Foot - Mercato

Griezmann affiche une crainte, Deschamps a son idée

Publié le 8 septembre 2022 à 18h00 par Bernard Colas

En manque de temps de jeu avec l’Atletico de Madrid, principalement pour des raisons contractuelles entre son club et le FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est pas serein à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. L’international français espère réintégrer le onze de Diego Simeone afin de ne pas rater le rendez-vous de fin d’année au Qatar.

De retour à l’Atlético de Madrid l’été dernier après un passage compliqué au FC Barcelone, Antoine Griezmann tente de retrouver son meilleur niveau chez les Colchoneros . Mais après une première saison d’adaptation, l’international français manque aujourd’hui de temps de jeu sous les ordres de Diego Simeone. Un choix sportif, mais pas uniquement. Antoine Griezmann n’a jamais disputé plus de 30 minutes depuis la reprise, un moyen pour l’Atlético de ne pas être obligé de lever une option d’achat de 40M€ pour l’attaquant, et cette situation est loin d’être idéale à moins de trois mois de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre).

« J’aimerais jouer plus »

Ce mercredi, Antoine Griezmann a été le grand artisan de la victoire des siens obtenue dans les dernières secondes face au FC Porto (2-1), avec un but et une passe décisive. Le champion du monde tricolore a logiquement été élu homme du match, une récompense obtenue en un peu plus d’une demi-heure de jeu, l’attaquant ayant une fois encore fait son entrée à l’heure de jeu. « Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne , a expliqué Griezmann après la rencontre au micro de Canal +. Les raisons de mon temps de jeu ? Il faut demander au coach. Moi je suis là pour faire mon job. Après, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra. »

Griezmann se pose des questions

En privé, Antoine Griezmann ne cacherait pas son inquiétude comme l’explique ce jeudi RMC . L’attaquant de 31 ans se poserait des questions à quelques semaines du début du Mondial, bien que son temps de jeu ne devrait pas l’empêcher de figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps pour les rencontres face à l’Autriche et le Danemark à la fin du mois de septembre. Le sélectionneur des Bleus garderait confiance en son joueur selon des proches de l’équipe de France, mais cela n’empêche pas le principal intéressé d’espérer obtenir plus de temps de jeu rapidement.

Auteur du but victorieux, Antoine Griezmann a été élu MAN OF THE MATCH face à Porto ! 🔥#UCL | #ATLFCP pic.twitter.com/B63KmRAGpr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 7, 2022

« En 30 minutes il joue très bien. En 60 minutes on ne sait pas »