Un cadre du projet McCourt fait déjà l’unanimité chez Igor Tudor

Publié le 9 septembre 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Valentin Rongier pourrait rester quelques années de plus à l’OM. Le club phocéen travaillerait sur la prolongation du bail du milieu de terrain de 27 ans depuis quelques temps maintenant. Une aubaine pour Igor Tudor, qui apprécie grandement l’ancien du FC Nantes. Il n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner en conférence de presse ce vendredi.

Arrivé lors du mercato estival 2019, Valentin Rongier a mis un peu de temps avant de s’imposer à l’OM. Mais depuis la saison dernière, le joueur de 27 ans est un élément incontournable du milieu de terrain marseillais. Même l’arrivée d’Igor Tudor n’a rien changé à son statut au sein de l’équipe bien au contraire. L’ancien du FC Nantes figure toujours parmi les titulaires à l’OM. D’ailleurs, le technicien croate sera privé de Valentin Rongier ce samedi pour la rencontre face au LOSC puisqu’il est suspendu.

« C'est vraiment un joueur fantastique»

Interrogé en conférence de presse ce vendredi au sujet de Valentin Rongier, Igor Tudor a fait une véritable déclaration d’amour à son milieu de terrain. « Rongier me donne tout. Il est intelligent, il a de la course. Il est sous-estimé par les médias et le public, c'est vraiment un joueur fantastique. Il y aura quelques changements demain. Ce sera la meilleure équipe possible » a affirmé l’entraîneur de l’OM dans des propos rapportés par RMC Sport .

L’OM travaille sur la prolongation de Valentin Rongier

Il y a plusieurs semaines, L’Equipe révélait que l’OM travaillait en interne pour prolonger le contrat de Valentin Rongier. Pablo Longoria ne voudrait plus se retrouver avec un joueur dont l’engagement est sur le point d’expirer depuis le départ de Boubacar Kamara. Cela devrait commencer avec Valentin Rongier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain de 27 ans pourrait donc rester encore quelques années de plus à Marseille.

