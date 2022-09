Foot - Mercato - OM

Cette recrue de Longoria lâche un gros message après son transfert

Publié le 9 septembre 2022 à 16h45 par Dan Marciano

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss est l'un des nombreux joueurs à avoir posé ses valises à Marseille cet été. Positionné au poste de latéral droit, l'international français s'est vite montré décisif sous les ordres d'Igor Tudor. En conférence de presse, le joueur est revenu sur son transfert à l'OM et sur son adaptation.

Après s'être révélé au grand public sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss avait besoin de changer d'air et de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Courtisé par Pablo Longoria durant le denier mercato estival, l'international français n'a pas laissé passer sa chance de disputer la Ligue des champions. L'arrière droit s'est engagé avec l'OM jusqu'en 2025.





Mercato - OM : Jonathan Clauss se livre sur son transfert à l’OM https://t.co/skQmCNP9Pc pic.twitter.com/fu2Hwuawd2 — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« Je me sens très bien »

Présent en conférence de presse, Jonathan Clauss est revenu sur son adaptation à l'OM. « Sur le plan personnel, je me sens très bien. C'est un temps d’adaptation qu'il faut faire passer vite, il faut être vite performant, il n'y a pas de place pour les petits à-côtés. On s'adapte très vite et on se sent bien ici » a-t-il déclaré avant de défier le LOSC.

« Sur le terrain, il y a des choses à intégrer vite »