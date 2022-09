Foot - Mercato

Parti du PSG sur le fil, Leandro Paredes ne regrette rien

Publié le 9 septembre 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Leandro Paredes a quitté le PSG dans les ultimes moments du mercato sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. De retour en Serie A après son passage à la Roma et surtout à la Juventus, dans le club dans lequel il voulait évoluer depuis un certain moment, Paredes a livré les raisons de son choix sans omettre les rôles d’Angel Di Maria et de Claudio Marchisio.

Arrivé à l’hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes aura été un élément fort de l’effectif du PSG, étant régulièrement présent dans les onze de départ de Thomas Tuchel et de Mauricio Pochettino, avant que tout ne change cet été. Nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos a rapidement mis en place un loft, dans lequel les joueurs jugés indésirables ont été placés, avec une nouvelle organisation partagée par Christophe Galtier. Avec la mise en place de trois défenseurs centraux et deux pistons, seulement deux milieux de terrain ont été conservés dans le onze de départ. Et avec les multiples arrivées dans l’entrejeu, Leandro Paredes a gentiment été poussé vers la sortie par le comité de direction du PSG.

Di Maria, la clé de la venue de Paredes à la Juventus

Comme Angel Di Maria avant lui, qui avait rejoint le club turinois en tant qu’agent libre lors de la première partie du mercato estival, Leandro Paredes s’est lui aussi engagé envers la Juventus par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat qui pourrait atteindre les 25M€ si tous les bonus étaient atteints. Lors de sa conférence de presse de présentation qui s’est déroulée ce vendredi, Paredes n’a pas manqué de souligner le poids de Di Maria dans sa prise de décision. « Dès que j'ai appris qu'il venait ici, nous avons commencé à parler de la possibilité de venir ici, nos familles sont amies. Après quelques jours, nous avons décidé de venir ici et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour venir ». Outre Angel Di Maria, une icône de la Juventus a apprécié l’arrivée de Leandro Paredes, en la personne de Claudio Marchisio, comme le principal intéressé l’a avoué. « Marchisio ? Il est l'une des nombreuses personnes qui m'ont écrit avant de venir. Il voulait que je joue ici, j'avais une bonne relation avec lui (ndlr il a joué avec lui au Zénith) et je le remercie toujours pour ses paroles ».

Paredes ne voulait plus laisser passer sa chance de jouer pour la Juventus

Interrogé sur son choix de signer à la Juventus alors que Manchester United, Arsenal ou encore son ancien club de la Roma auraient tous formulé un intérêt pour le joueur prêté par le PSG, Leandro Paredes est passé aux aveux. D’après les propos du principal intéressé et rapportés par TMW , il était hors de question d’une nouvelle fois laisser le train Juventus quitter le quai de gare sans lui. « J'ai choisi la Juve parce que c'est une équipe où j'ai toujours voulu venir. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois et je pense que c'était la bonne décision. Je voulais revenir en Italie, en Serie A et je suis heureux d'être ici. Si j’ai eu peur de manquer ma chance de venir à la Juve ? Non, j'ai toujours été très calme, j'avais beaucoup de confiance en moi et dans le club. Nous avons parlé plusieurs fois, ils étaient convaincus de faire ce choix. Maintenant, je suis très heureux ».

« Les impressions sont bonnes »