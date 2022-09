Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier lâche ses vérités sur ces deux transferts

Publié le 9 septembre 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Cet été, en toute fin de mercato, le PSG a bouclé deux dernières recrues. En effet, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont été recrutés dans les derniers instants du marché des transferts. Pour le moment, les deux espagnols n'ont pas encore pu se distinguer avec le club de la capitale, mais Christophe Galtier se prononce sur ses deux recrues.

Durant le mercato estival, le PSG souhaitait renforcer son effectif, notamment dans l'entrejeu. Dans cette optique, Vitinha et Renato Sanches ont rapidement débarqué. Mais avec les départs de Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes, Christophe Galtier voulait un autre joueur à ce poste. C'est ainsi que Fabian Ruiz a débarqué en provenance de Naples avant que Carlos Soler ne suive dans la dernière journée du mercato. Christophe Galtier a d'ailleurs évoqué ces deux transferts.

«Ils avaient le souhait de nous rejoindre depuis un certain temps»

Présent en conférence de presse, l'entraîneur du PSG s'est prononcé sur la situation de Carlos Soler : « Ils sont déjà heureux d’être là. Ils avaient le souhait de nous rejoindre depuis un certain temps. Carlos Soler a du rythme, il a fait une préparation normale. Il y a 10 jours il jouait un match avec Valence, donc il est dans le rythme. Il a simplement à découvrir à la fois ses partenaires et ce que je vais lui demander sur le terrain par rapport à l’organisation. Mais comme c’est un joueur intelligent et de très haut niveau, ça va vite le faire . »

Fabian Ruiz a fait le forcing pour signer au PSG

Dans la foulée, Christophe Galtier a révélé que Fabian Ruiz avait tout fait pour rapidement signer au PSG bien que les négociations aient pris plus de temps que prévu. « Fabian a eu une préparation très contrariée puisqu’il a très peu joué les dernières semaines. On pensait qu’il nous rejoindrait plus rapidement, et les dernières semaines, il avait souhaité ne pas démarrer le championnat avec son ancien club. De ce fait là, il s’est entraîner seul pendant 15 ou 20 jours. Donc il a un peu de retard à ce niveau-là. Il travaille un peu plus que les autres pour trouver un rythme plus soutenu », ajoute le coach parisien.

