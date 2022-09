Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier et Campos n'en peuvent plus d'Henrique

Publié le 9 septembre 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

Actif cet été pour tenter de dégraisser l'effectif du PSG, Antero Henrique a mené plusieurs négociations durant le mercato. Mais si de nombreux départs ont été bouclés, rares sont les joueurs à avoir été transféré de façon définitive. Et c'est d'ailleurs ce Luis Campos et Christophe Galtier lui reprocheraient en coulisses.

Une fois n'est pas coutume, cet été le PSG s'est distingué en terme de dégraissage. Et pour cause, alors que six joueurs ont été recrutés, ce sont 28 éléments qui ont quitté le club de la capitale, en comptant les jeunes et les fins de contrat. Un total impressionnant, mais qui ne donne pas entière satisfaction en interne.

Transferts - PSG : Antero Henrique, un miracle 125M€ sur le mercato ? https://t.co/gP3uhsQTIq pic.twitter.com/vXT0xlleph — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Galtier toujours remonté contre Henrique ?

En effet, bien que Christophe Galtier peut travailler avec un groupe plus restreint, comme il le souhaitait, l'entraîneur du PSG aurait surtout aimé voir débarquer d'autres recrues, comme le rappelle Le Parisien . Mais pour cela, il aurait fallu vendre. Or, dans l'immense majorité des cas, les départs ont été conclus sous la forme de prêts, ce qui n'a pas été suffisant pour boucler toutes les recrues espérées par le duo Galtier-Campos.

«On savait que pour acheter il fallait vendre»