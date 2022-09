Foot - Mercato - PSG

PSG : Antero Henrique, un miracle à 125M€ sur le mercato ?

Publié le 9 septembre 2022 à 08h15 par Arthur Montagne mis à jour le 9 septembre 2022 à 08h26

Engagé dans un dégraissage massif de son effectif, le PSG a terminé ce chantier jeudi soir avec le départ en prêt de Mauro Icardi. L'international argentin s'ajoute à la longue liste des joueurs qui ont quitté le club cet été et qui pourrait rapporter gros à terme aux Parisiens. Explications.

Arrivé dans l'organigramme du PSG afin de remplacer Leonardo, Luis Campos a rapidement identifié un chantier prioritaire, à savoir les ventes. En effet, Christophe Galtier, lui aussi arrivé cet été, souhaitait disposer d'un effectif réduit et a rapidement décidé des joueurs jugés indésirables. Ainsi, Luis Campos a créé un loft qui s'est vidé durant l'été, en partie grâce au travail d'Antero Henrique.

Transferts - Officiel : Le PSG boucle une dernière opération sur le mercato https://t.co/e7xqRlg7eC pic.twitter.com/kkZAK4olsc — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Le PSG a récupéré 54M€ cet été

Au total, ce sont 28 joueurs qui sont partis cet été en comptant les jeunes et les fins de contrat. Parmi eux, seuls six transferts sont à comptabiliser à savoir Arnaud Kalimuendo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Alphonse Areola, Thierno Baldé et Marcin Bulka. Au total, entre ces six transferts ainsi que certains prêts payants, comme ceux de Julian Draxler ou Abdou Diallo, le PSG a récupéré 54M€ cet été.

Plus de 70M€ grâce aux options d'achat ?