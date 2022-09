Foot - Mercato - PSG

PSG : Clash en vue à cause d’un raté du mercato ?

Publié le 9 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a longtemps été question d’un départ de Keylor Navas au PSG tout au long du mercato estival, le gardien costaricien est finalement resté au Parc des Princes. Une situation très mal vécue par Gianluigi Donnarumma, qui était persuadé que son concurrent partirait cet été. Et la situation se tend…

Dans les dernières heures du mercato estival, Keylor Navas (35 ans) a finalement annoncé via un post sur ses réseaux sociaux qu’il resterait au PSG après être pourtant passé tout proche d’un départ vers Naples : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », expliquait Navas.

Un mercato mouvementé

Pourtant, dès son arrivée à la tête du PSG début juillet, Christophe Galtier avait clairement annoncé la fin de l’alternance entre Navas et Donnarumma, et c’est l’ancien gardien du Milan AC qui a donc été conforté dans un rôle de numéro un. De son côté, l’international costaricien a donc été invité à se trouver un nouveau point de chute, mais son départ vers Naples a donc finalement avorté. Et l’issue du feuilleton n’est pas du tout du goût de Donnarumma au PSG.

Donnarumma remonté en interne ?

En effet, comme l’a révélé L’EQUIPE jeudi dans ses colonnes, Gianluigi Donnarumma était persuadé que Keylor Navas partirait du PSG au cours du mercato estival, et le portier italien se voyait donc très serein pour la saison, sans imaginer que son statut de numéro 1 continuerait à faire débat. Ainsi, Donnarumma estime que la promesse d’un départ de son concurrent n’a pas été tenue par la direction du PSG, et il craint de revivre la même situation concurrentielle que l’an passé.

