Foot - Mercato - OM

OM : Longoria aurait-il dû tenter sa chance pour Ronaldo ?

Publié le 9 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a animé le dernier marché des transferts. En effet, le Portugais souhaitait quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des Champions. Envoyé un peu partout en Europe, CR7 a notamment été évoqué du côté de l’OM. Une rumeur qui a enflammé la Canebière et les fans marseillais se sont alors mis à rêver. Toutefois, Pablo Longoria a été très clair et a démenti une arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais aurait-il dû tenter sa chance ?

Un an après son incroyable retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaitait faire ses valises cet été. En effet, les Red Devils ne disputant pas la Ligue des Champions, le Portugais avait réclamé son départ afin de disputer la plus prestigieuse des compétitions et continuer d’améliorer ses statistiques dans celle-ci. Ne restait alors plus qu’à trouver un point de chute. Tout au long de l’été, Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, s’est activé, le proposant au plus grand club européen. Mais à chaque fois, cela s’est soldé par un refus comme cela a notamment été le cas avec le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid ou encore Chelsea. Au final, au terme d’un long feuilleton, Cristiano Ronaldo a fini par rester à Manchester United, devant alors se contenter de l’Europa League pour cette saison.

A Marseille, on rêvait de Cristiano Ronaldo

Si tous les plus grands clubs ont donc fermé la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, du côté de Marseille, les supporters de l’OM étaient plus emballés que jamais à l’idée d’accueillir. En effet, sur les réseaux sociaux, ils avaient notamment lancé une opération pour réclamer son arrivée, multipliant les messages avec le hashtag #RonaldOM. Un rêve que certains ont eu l’espoir de voir se réaliser après qu’un journaliste italien avait affirmé que des contacts étaient en course entre l’OM et Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo.

