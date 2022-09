Foot - Mercato - Manchester United

Une folle proposition faite par Cristiano Ronaldo sur le mercato ?

Publié le 8 septembre 2022 à 19h45 par Bernard Colas

Alors que son nom a circulé tout l’été pour un transfert, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Pourtant, Jorge Mendes aurait proposé l’attaquant à de nombreux clubs, et notamment au Bayern Munich à un prix très abordable selon la presse italienne, mais l’écurie bavaroise avait d’autres plans sur le mercato.

Désireux de quitter Manchester United, faute de Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à se trouver un point de chute. Pourtant, le Portugais avait rapidement pris sa décision, permettant à Jorge Mendes de sonder la plupart des cadors européens pour son client. Chelsea, le Borussia Dortmund, Naples ou encore le Sporting ont notamment été cités, tout comme le Bayern Munich.

Une proposition du clan CR7 au Bayern Munich ?

Alors que Robert Lewandowski a pris le chemin du FC Barcelone, le Bayern Munich a perdu un élément de poids en attaque, une situation dont aurait voulu profiter Cristiano Ronaldo comme l’a expliqué ce jeudi Ivan Zazzaroni. « J'avoue que j'aurais aimé voir Ronaldo dans cette équipe du Bayern, puisqu'il s'était proposé presque gratuitement, vu les normes -6 millions de salaire plus 6 millions de bonus liés à la victoire en Ligue des Champions- je suis l'un des rares à être encore convaincu que Cristiano n'est pas fini. CR7 reviendra-t-il en Ligue des champions en janvier ? Nous verrons bien », a indiqué le journaliste de la Gazzetta dello Sport dans les colonnes du quotidien transalpin.

