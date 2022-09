Foot - Mercato - PSG

PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour l'avenir de Skriniar

Publié le 8 septembre 2022 à 17h10 par Axel Cornic mis à jour le 8 septembre 2022 à 17h18

Il était censé être le gros coup de Luis Campos en défense, mais Milan Skriniar restera surtout le plus gros échec du mercato estival du Paris Saint-Germain. Les choses ne devraient d’ailleurs pas s’arranger, puisque du côté de l’Inter on semble décidé à prolonger son contrat, qui se termine actuellement en juin prochain.

Dès la fin du mercato et celle des espoirs pour le transfert de Milan Skriniar, le PSG semble avoir regardé à la fenêtre hivernale. A partir du 1er janvier, le Slovaque pourra en effet pouvoir s’engager librement avec d’autres clubs, puisque le contrat qui le lie à l’Inter se termine dans moins d’un an.

PSG : Ronaldo, Messi... Les ambitions colossales de Mbappé pour son avenir https://t.co/BmpWDx2xue pic.twitter.com/3k68KdqRbn — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« Il nous a plusieurs fois fait part de son envie de poursuivre l’aventure ici »

Le club milanais est au courant du danger et Giuseppe Marotta a clairement expliqué qu’une prolongation était à l’étude pour Milan Skriniar. « Il nous a plusieurs fois fait part de son envie de poursuivre l’aventure ici » a déclaré l’administrateur délégué de l’Inter, au micro de Sport Mediaset . « Nous entamerons des négociations le plus rapidement possible, afin qu’il puisse rester avec nous ».

Le PSG peut lui offrir un bien meilleur contrat

La différence entre l’offre nerazzurra et ce qu’il pouvait toucher au PSG semble pourtant importante. La presse italienne assure en effet qu’à Milan on souhaiterait lui offrir un salaire de 5,5M€ par an, hors bonus. Quasiment la moitié que l’offre parisienne, puisque Luis Campos serait arrivé jusqu’à 10M€ par an cet été.