Foot - Mercato - PSG

PSG : Frustration confirmée pour Galtier au sujet du mercato

Publié le 3 septembre 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG espérait notamment boucler l’arrivée d’un défenseur central avant la fin du mercato et avait fait de Milan Skriniar sa grande priorité, cet objectif n’a pas été atteint. Un constat qui aurait suscité de grosses frustrations chez Luis Campos et Christophe Galtier, ce qui s’est confirmé dans le discours de l’entraîneur du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG espérait mieux dans sa dernière ligne droite du mercato estival. Après les arrivées de Vitinha (40M€), Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat de 35M€), Nordi Mukiele (15M€), Renato Sanches (15M€), Fabian Ruiz (25M€) et Carlos Soler (17M€), Christophe Galtier et Luis Campos attendaient un buteur mais surtout espéraient pouvoir enfin trouver un accord avec l’Inter Milan pour l’arrivée de Milan Skriniar. Il n’en a rien été.

« Ils ne sont pas contents du mercato »

Au micro de La Chaine L’Equipe, le journaliste Loïc Tanzi a révélé que l’entraîneur et le conseiller sportif du PSG n’étaient pas du tout satisfaits de leur mercato : « Que ça soit Campos ou Galtier ils ne sont pas contents du mercato. Ils voulaient des cibles plus importantes que ça soit offensivement, défensivement et même au milieu de terrain. Ils ne sont pas contents de ce qu’ils ont fait », a expliqué Tanzi. Et Galtier a eu l’occasion de s’exprimer par la suite, vendredi après-midi au micro de PSG TV puis en conférence de presse.

« Il faut tourner la page »

L’entraîneur du PSG, franchement pas enthousiaste dans son discours au sujet de la fin du mercato estival, semble donc avoir confirmé ses frustrations : « Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte (…) Au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page », a indiqué Galtier.

