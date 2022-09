Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles s'est raté sur quatre transferts cet été

Publié le 9 septembre 2022 à 16h10 par La rédaction

L'ASSE voulait frapper fort durant le mercato estival. Afin de retrouver la Ligue 1 au plus, la direction stéphanoise s'est activée et a ainsi recruté onze nouveaux joueurs. Néanmoins, plusieurs départs étaient attendus mais ne se sont pas concrétisés. En effet, les rumeurs n'étaient que de la fumée sans feu et Laurent Batlles n'aurait reçu aucune offre pour les joueurs concernés...

L'hymne de la Ligue 2 retentit depuis le début de la saison dans le Chaudron . Pour retrouver les notes de celui de Ligue 1, l'ASSE a recruté onze nouveaux joueurs et a donné les moyens à Laurent Batlles pour rebâtir son effectif. La direction stéphanoise a tout changé ou presque. Plusieurs joueurs étaient pressentis sur le départ mais sont finalement restés, par absence totale d'offres.

Transferts - ASSE : Un deal très étrange conclu en fin de mercato ? https://t.co/8DT6QykC6x pic.twitter.com/dETnkdGhux — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Aucune offre pour Yvann Maçon

Durant le mercato estival, Yvann Maçon était annoncé du côté d'Hambourg, du Werder de Brême mais aussi en Ligue 1, à l'AJ Auxerre. Or, BUT! indique que l'ASSE n'aurait reçu aucune offre concrète pour son joueur. La même situation que pour trois autres de ses coéquipiers...

Trois autres joueurs concernés