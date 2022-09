Foot - Mercato - PSG

Avant son transfert au PSG, il prend une décision radicale

Publié le 9 septembre 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a bouclé l'arrivée de deux renforts de dernière minute, à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler. Concernant le milieu de terrain de Naples, Christophe Galtier n'a pas hésité à révéler qu'il avait fait le forcing pour rejoindre le club de la capitale, au point de refuser de jouer avec Naples.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG a fini par recruter Fabian Ruiz dans les dernières heures du mercato. Il faut dire que les négociations avec Naples avaient débuté bien plus tôt durant l'été. Christophe Galtier révèle même que son arrivée à Paris était attendue pour bien plus tôt.

Fabian Ruiz avait refusé de jouer avec Naples

« Fabian a eu une préparation très contrariée puisqu’il a très peu joué les dernières semaines. On pensait qu’il nous rejoindrait plus rapidement, et les dernières semaines, il avait souhaité ne pas démarrer le championnat avec son ancien club. De ce fait là, il s’est entraîner seul pendant 15 ou 20 jours. Donc il a un peu de retard à ce niveau-là. Il travaille un peu plus que les autres pour trouver un rythme plus soutenu », révèle l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Disponible pour débuter contre Brest

Malgré tout, Fabian Ruiz est disponible contre Brest et Christophe Galtier précise qu'il est même en lice pour être aligné dès le coup d'envoi de la rencontre pour ce qui serait ses débuts avec le PSG.