PSG : Nouvelle révélation sur le transfert avorté de Keylor Navas

Publié le 9 septembre 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Devenu doublure de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Keylor Navas est passé proche d'un départ durant le mercato. Naples s'est montré particulièrement intéressé, en vain. Et pour cause, le club italien n'était pas en mesure d'assumer son salaire comme l'explique Cristiano Giuntoli.

Cet été, Keylor Navas a rapidement compris que son temps de jeu allait fondre. Et pour cause, Christophe Galtier n'a jamais caché son intention de désigner une hiérarchie claire avec Gianluigi Donnarumma dans la peau du titulaire. L'ancien gardien du Real Madrid a donc essayé de quitter le PSG et a semblé très proche de s'engager avec Naples. Mais l'opération a finalement capoté en toute fin de mercato.

«Ils n'ont pas trouvé un accord sur le salaire du joueur»

Et Cristiano Giuntoli justifie cet échec. « On a une très bonne relation avec les dirigeants du PSG. Ils étaient intéressés par Fabian, que nous devions vendre. Nous aurions pu faire venir un gardien de haut niveau à Naples pour encadrer Meret. Ils n'ont pas trouvé un accord sur le salaire du joueur, qui touche 15M (en brut) par an », assure le directeur sportif du Napoli dans les colonnes du Corriere dello Sport .

Naples ne retentra pas sa chance en janvier