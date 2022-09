Foot - Mercato - PSG

PSG : Critiqué, Henrique avait une mission colossale sur le mercato

Publié le 9 septembre 2022 à 09h45 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a fait évoluer son organigramme en rapatriant notamment Antero Henrique, de façon officieuse. Toujours très proche des décideurs qataris, le Portugais est revenu à Paris afin de dégraisser l'effectif grâce à ses talents de négociateurs. Une mission en partie accomplie.

Après une saison poussive, le PSG a décidé de tout changer. Mauricio Pochettino et Leonardo ont été remerciés, remplacés respectivement par Christophe Galtier et Luis Campos. Mais un autre retour, officieux celui-là, a également grandement fait parler, à savoir celui d'Antero Henrique. Directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, l'ancien dirigeant du FC Porto avait d'ailleurs une mission très claire sur le mercato.

Al-Khelaïfi avait confié une mission à Henrique

En effet, selon les informations du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi avait demandé à Antero Henrique de s'impliquer dans le mercato du PSG afin de dégraisser l'effectif du club. Réputé fin négociateur et très proche de la direction parisienne, comme en témoigne le poste qui lui a été confié au sein du championnat qatari, Antero Henrique était ainsi en charge de trouver une porte de sortie aux indésirables.

28 départs bouclés au PSG cet été

Une mission accomplie quand on regarde le nombre de départs, à savoir 28 au total en comptant les jeunes ainsi que les fins de contrat. Mais lorsque l'on se penche plus précisément sur le détail, la plupart des transactions réalisées sont des prêts, ce qui n'a pas permis au PSG de récupérer autant de cash qu'il le souhaitait durant le mercato...