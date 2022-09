Foot - Mercato

Ça s’est agité en coulisse pour la succession de Tuchel

Publié le 9 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Malgré un mercato qui a été effectué à son image et surtout à ses demandes, Thomas Tuchel a été remercié mardi par les dirigeants de Chelsea qui ont fait de Graham Potter son successeur. Cependant, il a notamment été question d’une venue de Zinedine Zidane et de Mauricio Pochettino.

Mercredi matin, quelques heures après la défaite de Chelsea lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (1-0), les propriétaires du club londonien ont pris la décision de remercier Thomas Tuchel. Et ce, malgré une prolongation de contrat signée à l’été 2021 après le sacre des Blues en Ligue des champions. En Angleterre, il a été spécifié que la nouvelle direction de Chelsea voulait se séparer de tout ce qui rappelait l’ancien régime de Roman Abramovich, ex-propriétaire des Blues , de quoi notamment expliquer la rapidité du licenciement de Tuchel. Il a également été dit outre-Manche que le refus de Thomas Tuchel de recruter Cristiano Ronaldo cet été, rêve du co-propriétaire Todd Boehly, aurait joué dans cette décision.

Graham Potter s’enflamme pour son arrivée à Chelsea

Pour remplacer Thomas Tuchel, le comité de direction de Chelsea a fait le choix de donner les rênes de l’effectif à Graham Potter, entraîneur anglais qui a gagné du crédit outre-Manche notamment grâce à son travail à Brighton. Et jeudi, Chelsea a officialisé la venue de Potter, l’occasion pour ce dernier de s’enflammer pour sa nomination. « Je suis incroyablement fier et ravi de représenter le Chelsea FC, ce club de football fantastique. Je suis très heureux de m'associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j'ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe passionnant de joueurs et de développer une équipe et une culture dont nos incroyables fans peuvent être fiers. Je voudrais également remercier sincèrement Brighton & Hove Albion de m'avoir donné cette opportunité et en particulier Tony Bloom, tous les joueurs, le personnel et les supporters pour leur soutien continu pendant mon séjour au club ».

Mercato : Viré par Chelsea, Thomas Tuchel perpétue une tradition https://t.co/hW2TJcePU1 pic.twitter.com/Cz1nXziBjN — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Pour Zidane, c’était très compliqué pour Chelsea

Avant que Graham Potter ne soit nommé entraîneur de Chelsea, le comité de direction du club londonien aurait songé à Zinedine Zidane, sans emploi depuis son deuxième départ du Real Madrid en mai 2021. Et ce ne fut pas la première fois que Zidane fut annoncé sur un banc de Premier League puisque cela avait déjà été le cas avec Manchester United par le passé. Néanmoins, correspondant de Chelsea pour The Evening Standard, Nizaar Kinsella n’a pas manqué de souligner que travailler en Angleterre n’était pas vraiment dans les plans du champion du monde 98. « Zidane semble refroidi à l’idée de travailler en Angleterre étant donné qu’il ne parle pas beaucoup anglais. Chelsea n’allait jamais pousser pour un entraîneur qui ne se sent pas adapté à ce rôle ».

Pochettino était prêt à rebondir à Chelsea