ASSE : Révélations sur le mercato de ce buteur de Batlles

Publié le 8 septembre 2022 à 23h15 par La rédaction

Avec 11 arrivées durant ce mercato, l’ASSE a notamment cherché à dégraisser son effectif. Un temps annoncé sur le départ, Jean-Philippe Krasso est finalement resté chez les Verts. Mais l’attaquant était très courtisé cet été et parmi les clubs intéressés, on retrouve l’AC Ajaccio. Le coordinateur sportif du club corse, Johan Cavalli, a avoué avoir tenté de récupérer le Stéphanois.

Auteur d’un très bon début de saison avec l’ASSE, Jean-Philippe Krasso est actuellement le meilleur buteur de Ligue 2 avec sept buts. Très courtisé durant ce mercato, l’attaquant stéphanois avait avoué vouloir rester chez les Verts . Pour autant, le coordinateur sportif de l’AC Ajaccio a expliqué que l'objectif des Corses cet été était de conserver Krasso, prêté la saison dernière.

« On aurait voulu le conserver »

Lors d’une interview accordée à Corse-Matin , le coordinateur sportif de l’AC Ajaccio, Johan Cavalli, a ainsi avoué avoir tenté de récupérer Jean-Philippe Krasso : « On était sûrs de nous, même si on nous l’avait fortement déconseillé jusqu’au dernier jour. Mais avec le coach, je savais très bien que dans notre philosophie, il allait donner satisfaction. Et il a peut-être été le plus qui nous a fait monter en L1. On aurait voulu le conserver. »

« Pour nous, c’était inenvisageable »