OM : Ecarté, Payet reçoit une réponse claire de Tudor

Depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor a fait quelques choix forts au sein de son effectif. Jusqu’à présent, le technicien croate n’a jamais aligné Dimitri Payet aux côtés de Gerson dans son onze de départ. L’entraîneur marseillais a été interrogé, en conférence de presse, sur la possibilité de voir les deux joueurs être titulaires en même temps au cours de la saison.

Lors de son arrivée à l’OM, Igor Tudor n’a pas tout de suite fait l’unanimité. Le technicien croate a fait de nombreux choix forts au sein de son groupe, notamment vis-à-vis de Dimitri Payet. En début de saison, l’entraîneur de l’OM avait décidé d’écarter le capitaine marseillais, le reléguant à un rôle de remplaçant. La situation semblait s’arranger récemment, mais un problème au mollet avant la rencontre face à l’AJ Auxerre a de nouveau poussé Dimitri Payet sur le banc. Et cela ne s’arrête pas là.

Payet et Gerson de nouveau titulaires prochainement ?

Jusqu’à présent, Dimitri Payet et Gerson n’ont jamais été titulaires ensembles depuis le début de saison. Alors qu’ils étaient deux des hommes forts de Jorge Sampaoli la saison dernière, les deux joueurs évoluent au même poste sous Igor Tudor. Le technicien doit donc faire un choix entre eux. Toutefois, il a avoué qu’il était possible pour lui de les aligner en même temps. « Est-ce que je peux titulariser Payet et Gerson en même temps ? Oui » a répondu Igor Tudor tout en esquissant un sourire en conférence de presse ce vendredi.

Tudor constatait les progrès de Payet