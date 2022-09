Foot - OM

OM : Clash, Guendouzi... Igor Tudor lâche ses vérités

Publié le 9 septembre 2022 à 18h30 par La rédaction

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, à la veille du choc de la 7e journée de Ligue 1 face au LOSC, Igor Tudor a été questionné sur l’ambiance au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille. Le sujet d’un supposé clash avec Mattéo Guendouzi a également été abordé, avec le coach de l’OM a donné sa version des faits.

Si depuis le début de la Ligue 1 les choses se passent plutôt bien pour l’OM d’Igor Tudor, ça n’a pas toujours été comme ça. Le Croate a traversé une présaison mouvementée et même chaotique, avec de nombreux épisodes qui ont été évoqués par la presse et les médias français. C’est le cas de L’Equipe , qui début aout avait expliqué que Tudor se serait accroché avec Mattéo Gendouzi, à la mi-temps d’un match amical avec l’AC Milan. Cet épisode n’était d’ailleurs pas isolé, puisque le coach de l’OM se serait également accroché avec Gerson, mais surtout avec Dimitri Payet, ce qui lui avait d’ailleurs valu un accueil glacial de la part du Vélodrome lors de son premier match officiel à domicile... qu’il a finalement largement remporté (4-1 face au Stade de Reims).

« C'est un joueur fantastique, avec beaucoup de caractère et j’aime ça »

Actuellement co-leader de Ligue 1 avec le PSG, après cinq victoires en six journées, Igor Tudor n’échappe toujours pas à ces histoires et ce vendredi, il a été invité à revenir sur cet épisode avec Mattéo Guendouzi. « Comment vous savez ce qu'il s'est passé contre Milan ? » a d’abord plaisanté le coach de l’OM, s'adressant à notre confrère lui ayant posé la question en conférence de presse. « C'est un joueur fantastique, avec beaucoup de caractère. C'est normal d'avoir envie de jouer et d'avoir de la frustration, j'aime ce caractère ».

« On a tous très bien appris la méthode du coach »

Au fil des matchs la relation entre les deux hommes semble en tout cas s’être réchauffée et Mattéo Guendouzi, qui s’est affirmé comme l’un des cadres de cet OM, a avoué qu’il aura fallu un peu de temps pour comprendre Igor Tudor. « Il faut que tout le monde s'adapte au coach et à ses nouveaux coéquipiers donc forcément ça prend du temps » avait expliqué le milieu de l’OM, après la victoire à Auxerre lors de la précédente journée de Ligue 1 (0-2). « Maintenant on a tous très bien appris la méthode du coach, on a travaillé bien la semaine et on est tous sur la même longueur d'onde donc les résultats suivent forcément ».

