Mercato - PSG : Campos défie Barcelone pour une pépite brésilienne

Publié le 10 septembre 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos n’aurait pas oublié l’option Andrey Santos depuis la révélation de l’intérêt du dirigeant parisien par le10sport.com en juin dernier. Cependant, toujours selon nos informations, le FC Barcelone est dans le même état d’esprit que le Paris Saint-Germain.

Luis Campos et Christophe Galtier fonctionnent en duo pour ce qui est du recrutement comme l’entraîneur du PSG l’a bien souligné à certaines reprises en conférence de presse cet été. Cependant, malgré les arrivées de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele, de Renato Sanches, de Fabian Ruiz et de Carlos Soler, le conseiller football et le coach du PSG n’ont pas été satisfaits du mercato d’Antero Henrique qui était chargé de mener les négociations pour les ventes et les arrivées.

Campos garde un œil sur une pépite de Vasco de Gama

La faute à un déficit de rentrées d’argent qui n’a pas permis au comité de direction du PSG de recruter le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo comme cela était demandé par Christophe Galtier en août dernier ou encore le défenseur central tant attendu par Luis Campos et le coach du PSG qui n’était autre que Milan Skriniar. Et le consultant football du Paris Saint-Germain avait pourtant une flopée de pistes qu’il explorait sur le marché des transferts telle que celle menant à Andrey Vasco comme le10sport.com vous le révélait en juin dernier.

