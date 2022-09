Foot - Mercato

Mercato : Carlo Ancelotti a remporté un énorme bras de fer

Publié le 10 septembre 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Carlo Ancelotti n’était pas l’option prioritaire de Florentino Pérez au point où le président du Real Madrid n’aurait initialement songé à lui qu’en tant qu’intérimaire. Cependant, le technicien italien a convaincu tous les sceptiques y compris le grand manitou du club merengue, et pas sans peine. Au point où une prolongation de contrat serait discutée dans les bureaux de la Casa Blanca à présent.

« Cette étape à Madrid clôturera ma carrière. Après Les Blancos, je vais prendre ma retraite. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre le mot fin après cette expérience » . Voici le message que Carlo Ancelotti faisait passer en août dernier à l’occasion d’une entrevue accordée à Il Messaggero , après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions dès le terme de son premier exercice depuis son retour au Real Madrid.

Ancelotti n’était pas le choix privilégié par Pérez l’été dernier

Et pourtant, rien ne laissait présager un tel succès au printemps 2021. D’autant plus que Carlo Ancelotti aurait pu ne jamais effectuer son grand retour au Real Madrid, lui qui avait permis au club merengue de rafler la dixième Ligue des champions de son histoire en 2014. En effet, comme Marca l’a souligné ce samedi, Ancelotti n’était ni le choix numéro un de Florentino Pérez pour succéder à Zinedine Zidane, ni l’alternative voire même le plan C. Pour rappel, les noms qui circulaient à l’époque pour remplacer le champion du monde tricolore étaient Antonio Conte avant qu’il ne choisisse Tottenham ou encore Mauricio Pochettino qui était encore sous contrat avec le PSG.

Recruté en tant que simple intérimaire, Ancelotti a inversé la tendance

Dès son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait preuve d’une régularité déconcertante au niveau des résultats bien qu’à l’hiver dernier, l’élimination en Coupe du roi et la défaite en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au PSG aient fragilisé sa position. C’est du moins ce que la presse ibérique faisait savoir alors que le nom de Mauricio Pochettino circulait déjà dans les médias pour la fin de saison si le titre de champion de Liga finissait par échapper au Real Madrid. Mais finalement, Ancelotti a pu remporter le championnat d’Espagne et la C1. Pas mal pour un coach qui ne devait être qu’un entraîneur intérimaire selon Marca , le temps que le président Florentino Pérez lui trouve le remplaçant parfait.

L’Italien a su composer malgré les promesses non tenues du Real sur le mercato : le cas Mbappé…

Bon gestionnaire d’effectif au vu de son expérience XXL dans les plus grands clubs du monde, Carlo Ancelotti n’a pas été garni par le comité de direction du Real Madrid sur le marché des transferts. Contrairement à Zinedine Zidane avant lui, qui a pu témoigner d’un mercato estival XXL en 2019 avec plus de 400M€ dépensés, Ancelotti n’a dû se contenter que de David Alaba et d’Eduardo Camavinga en 2021 et d’Aurélien Tchouaméni ainsi qu'Antonio Rüdiger à l’intersaison. Dans ces quatre recrues, deux d’entre elles sont arrivées à la Casa Blanca par le biais du statut d’agent libre. À cela s’est ajouté le fiasco Kylian Mbappé alors que tout le Real Madrid était sur le pont pour accueillir l’attaquant du PSG cet été. Pour autant, Carlo Ancelotti parvient à tirer vers le haut l’effectif du Real Madrid, au point où le président Florentino Pérez ne pourrait plus faire l’aveugle malgré ses réserves initiales.

