PSG : Mbappé a menti, l’Espagne est sous le choc

Publié le 9 septembre 2022 à 17h15 par Arthur Montagne

Voilà désormais plus de trois mois que Kylian Mbappé a pris sa décision de prolonger au PSG malgré l'intérêt du Real Madrid. Une décision qui a évidemment été très mal vécue au sein du club merengue. Alors forcément, lorsque l'international français parle du club madrilène, en Espagne, ça passe mal

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a conclu son feuilleton par une prolongation de contrat au PSG alors que pendant de longues semaines, tout le monde l'imaginait rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, en Espagne, ce choix est très mal passé. Par conséquent, la récente déclaration de Kylian Mbappé, qui assurait que « vous ne savez jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais joué là-bas, je n’appartiens pas au club, mais on dirait que c’est comme chez moi ou quelque chose comme ça », n'est clairement pas du goût des Espagnols.

«Ce n'était pas le bon moment pour parler comme ça»

En effet, dans son édito pour MARCA , José Felix Diaz n'est pas tendre avec Kylian Mbappé. « Le vainqueur de la Coupe du monde a de nouveau parlé de son rêve d'enfant, de ce sentiment d'appartenance malgré le fait qu'il n'ait jamais été un joueur du Real Madrid. Ce n'était pas le bon moment pour parler comme ça. Ce n'était vraiment pas le cas. L'attaquant ne peut pas, une fois qu'il est devenu le footballeur le mieux payé de la planète, recommencer à parler de l'équipe blanche comme s'il ne le voulait pas », écrit le journaliste espagnol, avant d'en rajouter une couche.

«Plus personne ne croit en son discours»