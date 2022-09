Foot - Mercato - PSG

Campos a finalement un joli coup à jouer pour un échec estival

Publié le 10 septembre 2022 à 09h45 par Thomas Bourseau

Rafael Leao ne semblait initialement être que l’alternative de la piste menant à Marcus Rashford. Cependant, il semblerait que bien que l’affaire fut mal engagée, que le vent commencerait à tourner pour l’attaquant du Milan AC et en faveur du PSG. Explications.

Au courant du mois d’août, Arnaud Kalimuendo a quitté le PSG par le biais d’un transfert sec au Stade Rennais qui pourrait rapporter au Paris Saint-Germain la coquette somme de 25M€ si les différents bonus étaient atteints. De passage en conférence de presse en parallèle, Christophe Galtier réclamait le recrutement d’un nouvel attaquant au conseiller football Luis Campos et à Antero Henrique qui gérait entre autres les négociations pour les transferts cet été.

Après l’échec Rashford, l’espoir Leao ?

Pour combler le vide laissé par Arnaud Kalimuendo et plus tard par Mauro Icardi qui s’en est allé jeudi à Galatasaray, Luis Campos aurait coché les noms de Marcus Rashford et de Rafael Leao. Pour ce qui est de l’ancien buteur du LOSC qui évolue actuellement au Milan AC, tout semblait se corser pour Campos et le PSG puisqu’un salaire de 7M€ à l’année aurait été proposé à Rafael Leao afin qu’il prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2024 au Milan AC selon TMW .

Des demandes trop importantes de Leao pour le Milan AC ?