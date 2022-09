Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouveau plan B sur le mercato après Skriniar

Publié le 10 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a longtemps cherché à recruter Milan Skriniar durant le mercato estival, ce dossier a finalement échoué en raison des demandes excessives de l’Inter Milan sur le plan financier. Mais Luis Campos a déjà une autre idée, cette fois-ci en Ligue 1, pour renforcer son secteur défensif.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a cherché à recruter du sang neuf en défense au cours du mercato estival mais Luis Campos n’est jamais parvenu à trouver un accord avec l’Inter Milan au sujet de Milan Skriniar (27 ans). Le défenseur slovaque était pourtant la grande priorité du conseiller sportif du PSG, devant d’autres alternatives qui se sont avérées moins chaudes (Mohamed Simakan, Axel Disasi).

Skriniar parti pour prolonger ?

Récemment interrogé au micro de Sport Mediaset, Beppe Marotta a fait le point sur l’avenir de Milan Skriniar, et l’administrateur délégué de l’Inter Milan jetait un froid définitif sur cette piste pour le PSG qui envisageait pourtant de l’attirer libre au terme de son contrat, en 2023 : « Il nous a plusieurs fois fait part de son envie de poursuivre l’aventure ici. Nous entamerons des négociations le plus rapidement possible, afin qu’il puisse rester avec nous », a assuré le dirigeant de l’Inter au sujet de Skriniar. Pour rappel, le club transalpin s’était montré particulièrement dur en affaires durant le mercato, réclamant au minimum 80M€ au PSG pour envisager un transfert de son défenseur central. La messe semble dite sur ce dossier, et Luis Campos va donc devoir se concentrer sur un plan B.

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour l'avenir de Skriniar https://t.co/oY25asBLQK pic.twitter.com/rlHv6cJVix — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Le PSG cible Omari

En effet, un autre profil défensif très intéressant est à l'étude, cette fois-ci en Ligue 1 ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le conseiller sportif du PSG a des vues sur Warmed Omari (22 ans), le jeune joueur du Stade Rennais. Selon nos sources, Campos a donc coché son nom, même s’il ne s’agit à ce jour que d’un intérêt informel, et aucune démarche concrète n’a été entreprise par le PSG. D’ailleurs, le mercato hivernal paraît déjà très loin dans l’esprit de Christophe Galtier…

