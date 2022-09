Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi va perdre un gros pari sur le mercato

Publié le 9 septembre 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

N’ayant pas pu répondre favorablement à la demande de Luis Campos, à savoir recruter Milan Skriniar cet été, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de gratuitement recruter le défenseur slovaque l’été prochain lorsque son contrat à l’Inter sera arrivé à expiration. Encore faudrait-il que le PSG ait réellement un coup à jouer.

Milan Skriniar a été la grande priorité du mercato estival de Luis Campos. Le conseiller football du PSG voulait apporter une certaine concurrence dans la défense centrale à trois et voulait que Skriniar en fasse partie. Cependant, les demandes financières de l’Inter ont fait capoter cette opération.

Al-Khelaïfi compterait recruter Skriniar l’été prochain

En effet, pour libérer Milan Skriniar de la dernière année de son contrat, l’Inter réclamait entre 70 et 80M€ au PSG. Une somme que le Paris Saint-Germain a refusé de payer en raison de la situation contractuelle du Slovaque en Lombardie. De quoi pousser, selon L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi à menacer l’Inter d’un départ libre de tout contrat de Skriniar au PSG l’été prochain. Et afin de contrecarrer les plans du président du Paris Saint-Germain, le comité de direction de l’Inter serait sur le point de boucler d’entamer les démarches pour prolonger le contrat de Milan Skriniar.

PSG : Neymar, Messi... Kylian Mbappé divise le PSG https://t.co/W3VeizTMZU pic.twitter.com/gkfzmEu2lo — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

D’après l’Inter, Skriniar veut prolonger