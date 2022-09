Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos pourrait tout perdre dans le feuilleton Skriniar

Publié le 8 septembre 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Ne voulant pas dépenser les sommes astronomiques réclamées par l’Inter, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à boucler le transfert de Milan Skriniar. Ce dernier pourrait d’ailleurs totalement finir hors d’atteinte, puisque les Nerazzurri semblent décidés à lui offrir un nouveau contrat, afin d’éloigner les sirènes parisiennes.

Souvent, le mercato hivernal est une sorte d’occasion pour les clubs de rattraper leurs erreurs de l’été. Justement, le PSG en a fait une assez importante, puisque Christophe Galtier se retrouve avec un secteur défensif assez léger, avec seulement trois véritables défenseurs de métier dans son effectif. Nordi Mukiele et Danilo Pereira peuvent dépanner à ce poste, mais il est inhabituel pour une équipe ambitieuse comme le PSG d’affronter la saison de la sorte, surtout avec un calendrier particulièrement chargé.

Skriniar, priorité de l’hiver ?

Luis Campos avait une solution à ce problème. Dès le 16 juin, nous vous avons annoncé sur le10sport.com la volonté du nouvel architecte du projet parisien de miser tout sur Milan Skriniar. Or, il semble s’être un peu trop concentré sur lui, puisqu’il n’a pas su forcer le verrou de l’Inter et n’a pas pu activer à temps un plan B. Pourtant, dès la fin du mercato estival, les principaux médias français comme italien ont expliqué que le PSG avait l’intention de revenir à la charge en janvier, lors Skriniar sera à quelques mois de la fin de son contrat.

Le PSG a un gros avantage sur l’Inter

Après avoir refusé de payer 70M€, le PSG pourrait donc avoir le défenseur champion d'Italie en 2021 à prix réduit, où même lui faire signer un contrat pour l’avoir libre dans moins d’un an. L’Inter est bien consciente de ce danger et Sky comme La Gazzetta dello Sport ont annoncé la volonté des dirigeants de convaincre Skiniar prolonger. Ce dernier ne serait vraisemblablement pas contre cette idée, mais pour le moment les Nerazzurri lui proposent deux fois moins que le PSG, qui serait allé jusqu’à un salaire de 10M€ lors des négociations estivales.

« Nous entamerons des négociations le plus rapidement possible, afin qu’il puisse rester avec nous »