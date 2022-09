Foot - Mercato - PSG

PSG : Après ce transfert, Galtier envoie un message fort

Publié le 9 septembre 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

Arrivé lors de la dernière journée du mercato au PSG, Carlos Soler a disputé ses premières minutes à Paris lors de la victoire contre la Juventus (2-1). Interrogé en conférence de presse au sujet de son nouveau joueur, Christophe Galtier se montre très confiant.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a bouclé un ultime transfert. En effet, en quête d'un joueur offensif pour entrer dans la rotation en compagnie de Pablo Sarabia et Hugo Ekitike, le club de la capitale a recruté Carlos Soler qui débarque en provenance de Valence pour environ 18M€, hors bonus. Christophe Galtier se prononce sur son nouveau joueur.

«C’est un joueur intelligent et de très haut niveau, ça va vite le faire»

« Ils sont déjà heureux d’être là. Ils avaient le souhait de nous rejoindre depuis un certain temps. Carlos Soler a du rythme, il a fait une préparation normale. Il y a 10 jours il jouait un match avec Valence, donc il est dans le rythme. Il a simplement à découvrir à la fois ses partenaires et ce que je vais lui demander sur le terrain par rapport à l’organisation. Mais comme c’est un joueur intelligent et de très haut niveau, ça va vite le faire », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Soler, titulaire contre Brest ?

Entré en jeu contre la Juventus à la place de Lionel Messi en fin de match, Carlos Soler a disputé ses premières minutes avec le PSG. Et Christophe Galtier a ajouté en conférence de presse que l'Espagnol prétendait à une place de titulaire contre Brest samedi.