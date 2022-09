Foot - Mercato - PSG

PSG : Un pactole déjà assuré par Antero Henrique sur le mercato ?

Publié le 9 septembre 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG s'est séparé de 28 joueurs au total, mais dans l'immense majorité, ce sont des prêts qui n'ont pas permis de faire entrer du cash dans les caisses parisiennes. Néanmoins, si les options d'achat sont levées en fin de saison, cela pourrait rapporter gros au club de la capitale et soulager Antero Henrique, vivement critiqué ces dernières semaines, notamment en interne.

Durant le mercato, le PSG avait une ambition claire, à savoir dégraisser l'effectif pléthorique. Une mission qui a été confiée à Antero Henrique. L'ancien directeur sportif du club, entre 2017 et 2019, a fait son retour de façon officieuse en coulisses et a réussi à faire partir 28 joueurs. Sur le papier, cela ressemble donc à une réussite, mais si on se penche plus précisément sur le détail des transactions, rares sont celles bouclées sur la forme de transferts secs. Et pour cause, la moitié de ces opérations sont des prêts.

Les options d'achat peuvent rapporter gros au PSG

En effet, 14 joueurs ont quitté le PSG sous la forme de prêts. Et alors que certains ne comportent pas d'options d'achat à l'image de Layvin Kurzawa à Fulham, Julian Draxler à Benfica ou encore Mauro Icardi à Galatasaray, d'autres pourraient rapporter gros. Le Parisien a fait le calcul, et au total, le PSG pourrait bien récupérer la jolie somme de 70M€. Encore faut-il que les options d'achat soient levés, ce qui n'est pas garanti dans tous les cas à l'image de Georginio Wijnaldum, dont l'option d'achat est estimée à 8M€ à l'AS Roma, mais sa blessure rend sa situation délicate. En revanche, Abdou Diallo (25M€), Leandro Paredes (22M€ + 3,6M€), Edouard Michut (5M€) ou encore Eric Junior Dina Ebimbe (6,5M€) ont des chances de partir définitivement.

«On savait que pour acheter il fallait vendre»

Et pourtant, cela ne convainc pas totalement Christophe Galtier, qui regrettai ces derniers jours que le PSG n'ait pas plus vendu. « Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte (…) Au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page », rappelait-il en conférence de presse.

