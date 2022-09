Foot - Mercato

Mercato : Une guerre éclate pour Antoine Griezmann

Publié le 9 septembre 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Ayant pourtant retrouvé sa maison, Antoine Griezmann peine tout de même à afficher son niveau d’antan à l’Atletico de Madrid depuis son arrivée en prêt à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone. Moins utilisé par Diego Simeone en raison des conditions incluses dans son prêt cette saison, Griezmann serait cependant déjà un joueur de l’Atletico selon les services juridiques du FC Barcelone qui seraient sur le point de porter plainte envers l’Atletico de Madrid pour percevoir les 40M€ convenus dans l’option d’achat. Explications.

Antoine Griezmann est sorti du silence. Alors qu’il n’est utilisé qu’à temps partiel ces derniers temps, lui qui deviendrait automatiquement un joueur de l’Atletico de Madrid s’il venait à jouer plus de trente minutes par matchs en moyenne cette saison, le club rojiblanco se verrait contraint de verser l’option d’achat de 40M€ convenue avec le FC Barcelone dans son prêt en août 2021. De quoi expliquer son utilisation de ces derniers temps, qui n’a jamais joué plus de trente minutes depuis le début de l’exercice. « Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne. Les raisons de mon temps de jeu ? Il faut demander au coach. Moi je suis là pour faire mon job. Après, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra ». Voici le message qu’Antoine Griezmann faisait passer à Canal+ cette semaine.

Peu utilisé à l’Atletico, Griezmann est inquiet pour sa place au Mondial…

Selon RMC Sport, Antoine Griezmann ne traînerait pas encore son spleen du côté de l’Atletico de Madrid. Cependant, le champion du monde tricolore se poserait de sérieuses questions en coulisse sur son temps de jeu qui l’inquièterait au plus haut point alors que le coup d’envoi du Mondial sera donné en novembre prochain. Pour le moment, le sélectionneur Didier Deschamps aurait toujours confiance en Antoine Griezmann, mais pour combien de temps ? D’autant plus que le Français est au coeur d’une guerre entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid pour son transfert.

…et se trouve au coeur d’un conflit entre le Barça et l’Atletico

Ces dernières heures, la Cadena SER a apporté un complément d’information important sur la situation entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid pour Antoine Griezmann. En effet, le Barça préparerait une plainte à l’encontre du club rojiblanco en réclamation des 40M€ convenus pour l’option d’achat de Griezmann. Le club catalan estimerait que les conditions de l’accord auraient déjà été remplies lors de la première saison de son prêt puisqu’il avait disputé 50% des matchs de l’Atletico de Madrid. Et dans ce cas de figure, l’option d’achat aurait dû être levée selon le FC Barcelone. D’ailleurs, la Liga aurait elle aussi estimé que Griezmann était devenu dès la dernière intersaison un joueur d’Atletico de Madrid.

Le Barça a porté plainte, l’Atletico campe sur ses positions