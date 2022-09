Foot - Mercato

Viré par le PSG, Mauricio Pochettino voit l’histoire se répéter

Publié le 9 septembre 2022 à 09h00 par Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG depuis la fin de la saison dernière. Et alors qu’il semblait être le favori pour le poste de technicien de Manchester United, pourtant courtisan de longue date, l’Argentin n’a finalement pas bénéficié du poste qui a été offert à Erik Ten Hag pour des raisons de préférence de la part des Red Devils au niveau du style de jeu et du management. Et une nouvelle fois, pour le poste de Chelsea, Pochettino a vu un autre coach, à savoir Graham Potter, lui être préféré pour des raisons similaires.

De par son travail à Tottenham de 2014 à 2019 qui lui a permis de se faire un nom sur la scène européenne, incitant Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que le PSG à se pencher sur son cas, Mauricio Pochettino a finalement pu rejoindre l’un de ses clubs et surtout, son ancienne équipe en janvier 2021 après un peu plus d’une année sabbatique : le Paris Saint-Germain. Cependant,, il semblerait que son aventure au sein du club de la capitale ait considérablement entaché sa réputation auprès des plus grandes formations d’Europe.

Une réputation intacte à ses débuts au PSG avec les rumeurs Tottenham et Real Madrid

En effet, après seulement six mois passés sur le banc du PSG, il a été question d’un retour de Mauricio Pochettino à Tottenham, ce que le principal intéressé voulait selon Libération bien qu’il ait nié cette rumeur par la suite à plusieurs reprises. Mais ce n’est pas tout. Le président du Real Madrid, à savoir Florentino Pérez, aurait pris en considération l’option Pochettino qu’il aurait déjà étudié par le passé, afin de remplacer Zinedine Zidane avant que Carlo Ancelotti soit nommé. Et là marqua le début des échecs pour Mauricio Pochettino.

L’échec Manchester United annonçait la couleur…

À la toute fin du mois de novembre dernier, à la suite de résultats jugés insatisfaisants par les décideurs de Manchester United, Mauricio Pochettino a été annoncé comme étant la piste prioritaire du comité de direction mancunien pour immédiatement remplacer Ole Gunnar Solskjaer tout juste limogé. En parallèle, le10sport.com vous révélait que le cas Pochettino faisait déjà débat au PSG. Cependant, Manchester United a par la suite fait le choix de nommer Ralf Rangnick en tant qu’intérimaire afin d’avoir le temps de tomber d’accord avec le remplaçant de Solskjaer. Et au fil des mois, Erik Ten Hag est apparu aux yeux de Manchester United comme étant une option plus adéquate aux besoins du club mancunien, que ce soit au niveau du changement de philosophie, aux changements à opérer au sein de l’institution, mais aussi au niveau du recrutement. Le style de management de Ten Hag aurait été préféré à celui de Mauricio Pochettino qui sortait d’une année complète plutôt délicate au PSG au moment du choix officialisé de Manchester United.

Mercato : Zidane, Pochettino… Ça s’est agité en coulisse pour la succession de Tuchel https://t.co/JDWs65JWqf pic.twitter.com/lGPZoBylPP — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

…la décision de Chelsea a confirmé la tendance !