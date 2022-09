Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, Zidane a fait son choix pour son retour

Publié le 9 septembre 2022 à 08h30 par Bernard Colas

Libre depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane n’a pas manqué d’opportunités pour rebondir, étant notamment la grande priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Cependant, le Français n’a jamais répondu favorablement aux sollicitations, alors que son nom a de nouveau circulé pour succéder à Thomas Tuchel. Une position justifiée par son envie de prendre les rênes de l’équipe de France.

Après avoir annoncé le départ de Thomas Tuchel ce mercredi matin à la surprise générale, Chelsea n’a pas mis longtemps avant d’identifier son successeur. La formation londonienne a officialisé au lendemain de l’éviction de l’Allemand la nomination sur le banc de Graham Potter, quittant donc ses fonctions à Brighton. Une décision rapidement prise par le propriétaire américain Todd Boehly, et ce alors que d’autres noms avaient circulé, dont ceux de Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane. Cependant, la piste menant à l’ancien meneur de jeu des Bleus n’a jamais été d’actualité.

Chelsea n’aurait même pas tenté sa chance avec Zidane

En effet, OK Diario explique que Chelsea n’a dégainé aucune offre pour tenter de convaincre Zinedine Zidane d’accepter le poste, une option qui aurait pourtant séduit Todd Boehly. Le média espagnol assure que Zidane a déjà fait savoir à plusieurs mastodontes de Premier League l’été dernier qu’il ne comptait pas débarquer en Angleterre. D’une part, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas à l’aise avec la langue et ne s’imagine pas débarquer dans club sans avoir l’assurance de pouvoir diriger correctement ses joueurs. « Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester ?” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement , reconnaissait Zidane dans un entretien accordé à l’Équipe en juin dernier. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner. Alors, tu peux bien sûr ne pas gagner mais je sais qu’il faut au moins ça, ça et ça (il appuie ses propos de la main). Et je veux tout mettre de mon côté pour optimiser la victoire. »

PSG, Manchester... Zidane veut les Bleus, et rien d’autre

D’autre part, OK Diario rappelle que Zinedine Zidane dispose d’un plan précis en tête pour la suite de sa carrière, à savoir diriger l’équipe de France. Priorité du PSG pour l’après-Pochettino comme vous l’a révélé le10sport.com et dans le viseur de Manchester United ces derniers mois, Zinedine Zidane aurait recalé les deux clubs, ne voulant entendre parler d’aucune offre tant que Didier Deschamps n’a pas clarifié son avenir. L’actuel sélectionneur des Bleus est sous contrat jusqu’en fin d’année et devrait clarifier sa situation après la Coupe du monde au Qatar. Ce n’est donc pas le moment pour Zidane de reprendre du service dans l’immédiat.

