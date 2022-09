Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier se prononce déjà sur le prochain mercato

Publié le 9 septembre 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 9 septembre 2022 à 13h45

Alors que le mercato estival a fermé ses portes la semaine dernière en France, le PSG n’a pas réussi à atteindre l’ensemble de ses objectifs avec notamment l’absence d’une nouvelle recrue en défense centrale. Mais Christophe Galtier refuse toutefois de se projeter sur le prochain mercato de janvier.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisagerait de recruter en défense centrale au cours du mercato estival, et la piste menant à Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) a longtemps fait office de priorité aux yeux de Luis Campos. Mais le conseiller sportif portugais du PSG n’a pas réussi à boucler ce dossier, au grand regret de Christophe Galtier.

« Je ne suis pas du tout au mercato d’hiver »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur les éventuels mouvements l’hiver prochain, et notamment à ce fameux poste de défenseur, l’entraîneur du PSG a préféré botter en touche, même s’il n’exclut pas un recrutement : « Le mercato d’hiver ? Moi, je n’y suis pas du tout. Je ne pense pas encore à ça, mais je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent et doivent déjà échanger pour anticiper beaucoup de choses », indique Galtier.

Déjà compliqué pour Skriniar ?

Pas sur néanmoins que le PSG ne parvienne à faire venir Milan Skriniar en cas de retour à la charge cet hiver, puisqu’à en croire les dernières tendances, l’Inter Milan travaille activement sur la prolongation du contrat de son défenseur slovaque qui arrive à expiration. Affaire à suivre…