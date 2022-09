Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Pogba, déjà un regret pour la Juventus ?

Publié le 10 septembre 2022 à 08h30 par Axel Cornic

Après avoir explosé lors de son premier passage et avoir établi ce qui était à l’époque un record avec son transfert de 110M€, Paul Pogba a fait son grand retour à la Juventus. Pourtant, les choses ne se passent pas vraiment bien, puisque le milieu de terrain doit composer avec une grave blessure au genou, ainsi que des frasques extra-sportives assez gênantes.

Avec son Pogmentary et la fin de son contrat, Paul Pogba a fait monter le suspens autour de son avenir. Un suspens retombé comme un soufflé, puisque les experts de mercato ont pris de vitesse son documentaire diffusé sur Netflix , dévoilant sa future destination. Après avoir fait son retour dans son club formateur de Manchester United, Pogba a en effet décidé de retrouver le club qui l’a fait exploser à la face de la planète football, en rejoignant la Juventus. Une opération qui a tout de la belle histoire, mais qui pour le moment ressemble plutôt à un flop total.

La Juventus agacée par la décision de Pogba

Paul Pogba n’a pour le moment disputé le moindre match sous les couleurs de la Juventus. La raison ? Une blessure au ménisque décelée dès juillet dernier, qui semble beaucoup plus grave que prévu. En effet, alors qu’il avait opté pour une thérapie conservatrice à l’époque, allant à l’encontre de l’avis du staff médical de la Juve. Une décision qui n’a finalement servi à rien, puisque le club turinois a tout récemment révélé que Pogba a subi une opération au genou et sera indisponible pour une soixante de jours au moins, ce qui pourrait d’ailleurs mettre à risque sa participation au Mondial 2022.

« La thérapie conservatrice ? Disons qu’elle n’a pas marché. Au contraire, la lésion s’est même aggravée »

La récente interview du chirurgien qui l’a opéré, n’arrange pas vraiment les choses pour Paul Pogba... bien au contraire ! « La lésion était complexe, car le tissu était fragmenté. La thérapie conservatrice ? Disons qu’elle n’a pas marché. Au contraire, la lésion s’est même aggravée » a récemment confié le docteur Roberto Rossi, dans les colonnes de Tuttosport . « Avant l’opération, le joueur avait déjà consulté deux sommités en la matière, un aux Etats-Unis et un autre en France. Les deux avaient estimé qu’une opération était l’unique solution ». A noter que plusieurs sources proches de la Juventus expliquent que les dirigeants seraient particulièrement agacés par le comportement de Pogba concernant cette blessure.

A Turin on commence à se poser quelques questions