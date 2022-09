Foot - Équipe de France

Au coeur de la polémique Pogba-Mbappé, Lloris sort du silence

Publié le 8 septembre 2022 à 10h10 par Pierrick Levallet

Cela fait plusieurs jours que Paul Pogba est tourmenté par l’affaire l’opposant à son grand frère Mathias Pogba. À quelques semaines de la Coupe du monde, l’international tricolore voit sa réputation être grandement ternie. Interrogé sur le sujet, Hugo Lloris est enfin sorti du silence. Mais le capitaine des Bleus s’avoue surtout plus inquiet par les blessures déclarées récemment.

Depuis plusieurs jours maintenant, Paul Pogba est en pleine tourmente. Depuis la prise de parole de son grand frère Mathias sur Twitter , qui promettait des « révélations explosives », rien ne va plus pour l’international tricolore. L’affaire a rapidement été porté devant la justice, Paul Pogba affirmant être victime d’extorsion de la part d’un groupe dont Mathias Pogba fait partie. Ce feuilleton a connu son lot de rebondissements, entre maraboutage et révélations sur Kylian Mbappé. À quelques semaines de la Coupe du monde, la réputation de Paul Pogba en a pris un sacré coup. Et Hugo Lloris s’est prononcé sur le sujet.

L'affaire Pogba ? Mbappé marabouté ? "Honnêtement, je ne suis au courant de rien", répond Hugo Lloris, en bon capitaine de l'EDF. pic.twitter.com/miMlVftE01 — JS Grond-Tran (@JS_Grond) September 7, 2022

Hugo Lloris ne sait rien

Interrogé en zone mixte après la victoire de Tottenham contre l’OM ce mercredi soir (2-0), le capitaine de l’Équipe de France a pris la parole au sujet l’affaire Pogba. « Je ne suis au courant de rien » a-t-il avoué dans des propos rapportés par RMC Sport . Ce qui inquiète Hugo Lloris, ce sont surtout les blessures qui viennent de se déclarer chez certains joueurs.

«Paul, on sait que ses chances sont compromises»