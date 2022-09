Foot

Mbappé… La mise au point de la Juventus sur l’affaire Pogba

Publié le 6 septembre 2022 à 23h45 par Thomas Bourseau

Blessé, Paul Pogba est passé sur la table d’opération alors qu’en parallèle il se trouve dans un tourbillon négatif médiatique en raison des révélations promises par son frère Mathias Pogba à son sujet dans lesquelles Kylian Mbappé est cité par rapport à un marabout. Alors qu’elle vient de rapatrier Paul Pogba, la Juventus s’est brièvement exprimée sur ce sujet par le biais de son directeur sportif.

Paul Pogba est en pleine tourmente. En effet, depuis la toute première prise de paroles sur les réseaux sociaux de son frère aîné Mathias dans laquelle il disait avoir des révélations compromettantes à l’encontre Paul Pogba, ce feuilleton connu son lot de rebondissements. Au point que même des révélations sur Kylian Mbappé allaient être communiquées en raison d’un sort que Pogba aurait jeté à l’attaquant du PSG grâce à un marabout.

Pogba donne de ses nouvelles

Après s’être muré dans le silence, sauf auprès de ses auditions auprès des enquêteurs dans cette affaire d’extorsion et de menaces des maîtres-chanteurs auprès même de sa mère Yeo Moriba, Paul Pogba a profité de son opération pour faire un point sur sa situation sur les réseaux sociaux. « J’espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va. Dieu merci, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer et revenir très très vite. Je voulais tous vous remercier pour vos messages et votre soutien. Sachez que mentalement, malgré tous les soucis, la blessure et les autres problèmes, ça va. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul, il y a le très haut avec nous, et on va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages et votre soutien ».

Paul Pogba donne de ses nouvelles. 🎥 @paulpogba pic.twitter.com/gkMi6wDqBw — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2022

« Nous ne sommes pas dans une situation idéale ni pour nous ni pour lui »