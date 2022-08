Foot - Équipe de France

Au coeur de la polémique Pogba, le clan Mbappé annonce la couleur

Publié le 30 août 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Cela a eu l’effet d’une bombe. Samedi soir, par le biais du réseau social TikTok, Mathias Pogba a publié une vidéo dans laquelle il expliquait avoir de terribles révélations à communiquer vis-à-vis de son frère cadet Paul et qui allaient toucher Kylian Mbappé. Une histoire de marabout contacté par le joueur de la Juventus pour nuire à Mbappé. Ce qui ne ferait absolument pas rire l’attaquant du PSG qui ne laisserait rien passer si jamais une preuve concrète était dévoilée au grand jour.

Cela fait à peine deux mois que son Pogmentary est disponible sur la plateforme de streaming Prime Video d’Amazon . Et alors qu’il ne faisait parler de lui que pour la pauvreté de son documentaire ou sa signature à la Juventus, Paul Pogba est dans l’oeil du cyclone et semble avoir déclenché le courroux de son frère aîné Mathias. En effet, samedi soir, sur le réseau social TikTok , Mathias Pogba expliquait qu’il ferait des révélations sur son frère qui devraient faire changer l’opinion publique à son égard. Mais ce n’est pas tout, le frère Pogba dévoilait qu’il aurait un mot à dire sur Kylian Mbappé. Les heures sont passées et on en sait un peu plus sur cette affaire.

Paul Pogba et son avocate ont pris des mesures après l’attaque de Mathias Pogba

En effet, après la divulgation de ces informations de Mathias Pogba via les réseaux sociaux, les avocats de Paul Pogba et de Rafaela Pimenta qui ont été ciblés par l’aîné de la fratrie, ont répondu dimanche mati via un communiqué dans lequel il était expliqué qu’il n’y avait pas la moindre surprise que de telles déclarations soient effectuées de la part du principal intéressé et que cela était la suite logique des menaces à l’encontre de Paul Pogba et des tentatives d’extorsion en bande organisée dont il serait victime. Par la suite, Pogba aurait dénoncé, toujours dans la journée de dimanche lesdites menaces et une enquête a même été ouverte en France à ce sujet au niveau des tentatives d’extorsion et ce dossier a été confié aux services de la Direction centrale de la police judiciaire.

Mathias Pogba met en garde Kylian Mbappé

De quoi faire une nouvelle fois réagir Mathias Pogba dimanche soir, mais cette fois-ci sur son compte Twitter , qu’il avait tout juste créé pour l’occasion. Alors que France Info avait notamment révélé entre temps que Paul Pogba aurait sollicité un marabout pour notamment nuire à Kylian Mbappé, Mathias Pogba a glissé un mot à ce sujet par le biais d’un tweet. « Kylian, à présent tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi ! ».

Mbappé et son entourage ne resteront pas inactifs en cas de preuve concrète

Ces allégations graves, le clan Kylian Mbappé les prendraient bien au sérieux. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe affirme que l’attaquant du PSG et son entourage garderaient un oeil plus qu’avisé sur la suite des opérations dans la polémique Paul Pogba. D’ailleurs, un membre du staff de l’Équipe de France aurait tâté le terrain auprès de Mbappé et de quelques piliers des Bleus afin de prendre la température à ce sujet. Pour sa part, Pogba n’aurait pas encore contacté Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, en cas de « preuve solide » apportée par Mathias Pogba et qui confirmerait une pratique douteuse de Pogba envers Mbappé, le joueur et son clan se montreraient intraitables d’après L’Équipe et à deux petits mois de la Coupe du monde, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait bien être amené à faire un choix drastique entre les deux champions du monde.

« J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France »