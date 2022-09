Foot - PSG

Pogba, Neymar… Face aux polémiques, Kylian Mbappé lâche ses vérités

Publié le 5 septembre 2022 à 21h30 par Hugo Chirossel mis à jour le 5 septembre 2022 à 21h30

Présent ce lundi en conférence de presse avant la réception de la Juventus en Ligue des champions, Kylian Mbappé a réagi aux dossiers chauds du moment le concernant. Alors que son nom a été cité dans l’affaire Pogba, l’attaquant du PSG a assuré qu’il faisait confiance à son coéquipier en équipe de France. L'attaquant en a également profité pour évoquer son entente avec Neymar, quelques semaines après la polémique du penalty gate.

Après un très bon début de championnat et cinq victoires en six matchs, le Paris Saint-Germain fait son entrée en Ligue des champions mardi lors de la réception de la Juventus. Présent en conférence de presse avant cette rencontre, Kylian Mbappé a également été interrogé sur les derniers dossiers chauds auxquels il a été associé, à savoir l’affaire Pogba et le « penaltygate » avec Neymar. Des événements qui, à en croire ses paroles, ne l’ont pas perturbé.

PSG : Kylian Mbappé dit tout sur sa relation avec Neymar https://t.co/vL0ea7fh7d pic.twitter.com/x9rxTE8nUB — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain »

« Le début de saison est réussi, même si je pense qu'il aurait pu être mieux, j’ai eu une préparation qui était à contre-temps, mais j’ai réussi à être performant tout de suite. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain et le plus important c'est de pouvoir aider son équipe en toute circonstance », a-t-il déclaré. En ce qui concerne Paul Pogba, Kylian Mbappé a assuré qu’il préférait « faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits. Aujourd’hui c’est sa parole contre celle de son frère. Je vais faire confiance à mon coéquipier, dans l’intérêt de la sélection aussi. On a une grande compétition. Il est déjà dans certains problèmes, ce n’est pas le moment d’en rajouter. On va voir comment ça se passe, je suis assez détaché de tout ça . »

« On a toujours eu une relation comme ça »

Sa relation avec Neymar fait également beaucoup parler ces derniers temps. D’après Le Parisien , le Brésilien aurait été « piqué au vif » en apprenant sa prolongation en fin de saison dernière. Pour Kylian Mbappé, il n’y a rien d’anormal dans son entente avec l’ancien joueur du Barça, et ce malgré les dernières semaines mouvementées : « c'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain . »

« Si le match fait que Neymar doit tirer, Neymar tirera »