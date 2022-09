Foot - Equipe de France

Coupe du Monde, Qatar... Un terrible verdict pour Pogba ?

Publié le 6 septembre 2022 à 09h30 par Axel Cornic mis à jour le 6 septembre 2022 à 09h57

En ce début de saison, Paul Pogba fait énormément parler de lui, mais pas vraiment pour ses exploits sur le terrain. Le milieu français se retrouve en effet au centre d’une vive polémique impliquant notamment Kylian Mbappé et son frère Mathias, alors même qu’il n’a pas joué la moindre minute depuis son retour à la Juventus. Pour ne rien arranger, il pourrait bien rater la Coupe du monde au Qatar cet hiver…

C’est l’un des gros sujets du moment. Via de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba a levé le voile sur une sombre affaire concernant son plus jeune frère Paul. Ce dernier est notamment accusé d’avoir eu recours à un marabout pour nuire à son coéquipier de sélection Kylian Mbappé, ce qu’il nie totalement. France Info s’est procuré le procès-verbal d’une des dernières auditions du joueur pas les enquêteurs et s’il avoue avoir bien payé un marabout, Paul Pogba explique l’avoir fait plutôt pour une association humanitaire qui vient en aide à des enfants d'Afrique.

Une absence estimée entre 40 et 60 jours

Pour ne rien arranger, une autre nouvelle est tombée sur Paul Pogba tout récemment. Ce lundi, la Juventus a en effet publié un communiqué annonçant l’opération de son milieu de terrain, qui a fait son retour au club après une parenthèse pas vraiment des plus heureuses à Manchester United. Dans la soirée, les Bianconeri ont expliqué que l’opération au genou se serait très bien passée et son absence devrait durer entre 40 et 60 jours. Un véritable coup dur pour la Juve, mais surtout pour l’équipe de France et le joueur, avec la Coupe du monde au Qatar qui débutera le 20 novembre prochain.

La Coupe du monde, un rêve qui s’envole ?

La question est donc de savoir si Paul Pogba sera rétabli pour le rendez-vous mondial, avec la France qui défendra son titre acquis en 2018 et où le milieu avait été particulièrement important pour Didier Deschamps. Si l’on s’en tient aux révélations de la presse italienne ce mardi, c’est un non catégorique. La Stampa assure que Pogba ne reviendra pas avant une soixantaine de jours et aurait donc d’ores et déjà dit adieu à la Coupe du monde. D’ailleurs, le quotidien explique que son club serait particulièrement agacé, puisque la solution de l’opération lui avait été suggérée dès le mois de juillet… ce qui aurait pu largement lui permettre d’être présent pour le Mondial. Il Corriere dello Sport est un peu moins péremptoire, laissant entendre que le Français pourrait finalement disputer une ou deux rencontres avec la Juventus avant cette date fatidique du 20 novembre et donc postuler à une place dans le groupe pour la Coupe du monde.

La Juventus pense le récupérer en janvier