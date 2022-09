Foot - Équipe de France

Les autorités sont passées à l’action dans l’affaire Pogba

Publié le 2 septembre 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, Paul Pogba est au cœur d’une terrible affaire le liant à son grand frère Mathias Pogba. Ce dernier l’a menacé de révéler des informations compromettantes à son sujet sur les réseaux sociaux, poussant l’international tricolore à alerter les forces de l’ordre. Les autorités italiennes auraient d’ailleurs prévenu le parquet de Paris peu avant l’ouverture de l’enquête pour des faits qui se seraient déroulés en France.

Paul Pogba vit des jours plutôt agités ces derniers temps. Le nouveau milieu de terrain de la Juventus s’est vu être menacé par son grand frère Mathias Pogba sur les réseaux sociaux, ce dernier promettant des « révélations explosives » à son sujet, mais aussi sur Rafaela Pimenta et Kylian Mbappé. Il n’en a pas fallu pour que Paul Pogba fasse porter cette affaire devant les autorités. Et cette querelle a rapidement pris un ton très sérieux quand les avocats de l’international tricolore ont révélé que leur client était victime de « menaces et tentatives d'extorsion en bande organisé. » Par ailleurs, les faits dont Paul Pogba serait victime ne dateraient pas vraiment d’hier.

Entre Paul et Mathias, la mère des Pogba et l'Équipe de France ont tranché https://t.co/6h8G1Uo01M pic.twitter.com/0RHFRX947w — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Des faits qui se sont déroulés «entre mars et juillet 2022»

« Le 3 août 2022, à la suite d’une plainte déposée le 16 juillet 2022 par M. Paul Pogba auprès du parquet de Turin, le parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs d’extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, portant sur différents faits dont M. Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022 » a expliqué la procureure de Paris dans un communiqué rapporté par RMC Sport .

Le parquet de Turin a alerté les autorités françaises

Par la suite, le média français annonce qu’une enquête aurait été ouverte en Italie pour « chantage et extorsion aggravée » contre X. Les autorités italiennes auraient d’ailleurs décidé d’alerter le parquet de Paris le 1er août 2022 pour des faits qui se seraient déroulés en France. Quelques jours plus tard, une enquête était ouverte en France.

Deux juges d’instruction chargées de l’enquête