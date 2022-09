Foot - Équipe de France

La mère des Pogba et l'Équipe de France ont tranché

1 septembre 2022

Depuis quelques jours maintenant, Paul Pogba voit sa vie être agitée par son grand frère Mathias Pogba. Ce dernier annonçait il y a peu qu’il allait faire de grandes révélations compromettantes au sujet du joueur de la Juventus. De là, les avocats de l’international tricolore ont dénoncé des tentatives d’extorsions afin d’obtenir une très grosse somme d’argent de la part de Paul Pogba. Yeo Moriba, sa mère, et un staff de l’Équipe de France ont d’ailleurs été interrogés par les enquêteurs et sont allés dans le sens du milieu de terrain de 29 ans.

Alors qu’il vient de signer à la Juventus, Paul Pogba vit une fin de mercato plutôt agitée mais pas pour des raisons sportives. Récemment, Mathias Pogba promettait des « révélations explosives » au sujet de son petit frère, mais aussi sur Rafaela Pimenta et Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux. Il n’en a pas fallu plus pour alerter l’ancien milieu de terrain de Manchester United, puisque ses avocats ont évoqué « des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisé » contre la star de la Juventus dès le lendemain. L’affaire a pris un ton beaucoup plus sérieux ces derniers jours. Et au fil du temps, de nouvelles révélations tombent.

13M€ sont réclamés à Paul Pogba

En effet, on aurait récemment appris que les extorqueurs de Paul Pogba lui réclameraient la modique somme de 13M€. Comme le rapporte Le Parisien , le champion du monde 2018 aurait alors essayé d’obtempérer pour se débarrasser de ce calvaire qu’il vit depuis plusieurs mois maintenant. Menacé par des hommes cagoulés et armés de fusils d’assaut avant de rejoindre un rassemblement de l’Équipe de France fin mars, Paul Pogba aurait tenté de retirer la somme demandée. Mais le joueur de 29 ans se serait heurté au refus de sa banque. Malgré tout, il aurait réussi à retirer une centaine de milliers d’euros en liquide, qu’il aurait remis à l’un de ses proches.

Un premier vol de 200 000€ a déjà eu lieu

Cet épisode faisait suite à un événement tout aussi fâcheux survenu à Manchester. Alors qu’il avait chargé l’un de ses intimes de lui faire ses courses, Paul Pogba se serait fait dérober 200 000€ par cette personne, qui connaissait son code de carte bancaire. L’international tricolore espérait très certainement fuir ce calvaire en rejoignant la Juventus cet été. Mais les choses n’auraient pas changé puisqu’il aurait aperçu ses ravisseurs aux abords du centre d’entraînement bianconeri à la mi-juillet.

La mère Pogba et un staff de l’Équipe de France témoignent en faveur de Paul Pogba