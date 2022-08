Foot - Équipe de France

Blessure, extorsion… La Juventus sort du silence sur le cas Pogba

30 août 2022

Présent en conférence de presse ce mardi, Massimiliano Allegri n’a pas échappé à l’épineux sujet Pogba. Absent des terrains en raison d’une blessure au ménisque externe du genou droit, le milieu de terrain se retrouve aujourd’hui au cœur d’une enquête d’extorsion dont il serait la victime.

Depuis le week-end dernier, Paul Pogba se retrouve au cœur d’un dossier qui fait grand bruit. Son frère Mathias a en effet publié une vidéo dans laquelle il promettait de grande révélation sur son cadet, impliquant notamment Kylian Mbappé. Depuis, l’affaire s’éclaircit, et on a appris que le milieu de la Juventus était victime de menaces et de tentatives d'extorsion de la part de plusieurs individus, dont Mathias Pogba si l’on en croit la version du champion du monde tricolore.

« Pogba est un joueur important pour nous »

Forcément, l’affaire fait grandement réagir. Paul Pogba doit déjà gérer sa blessure qui l’a empêché jusqu’à maintenant de faire ses débuts à la Juventus et qui pourrait le priver du Mondial dans trois mois. Interrogé sur l’état physique de Pogba, Massimiliano Allegri n’a pas caché son impatience de pouvoir compter sur sa recrue estivale : « Pour l'instant, il n'est pas disponible. Si tout se passe bien à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu et nous verrons ensuite comment il évolue, en espérant l'avoir le plus rapidement possible car c'est un joueur important pour nous de toute façon . »





