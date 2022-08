Foot - Equipe de France

Mbappé, marabout... Deschamps hallucine après la polémique Pogba

Publié le 30 août 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la polémique Pogba prend une incroyable ampleur. Il faut dire que par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba a promis de faire de grandes révélations sur son frère. Parmi elles, des enregistrements du milieu de terrain de la Juventus, appelant à marabouté Kylian Mbappé, pourraient être dévoilés. Une situation qui inquiète Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde.

« Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous annonce que je vais bientôt faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu’on appelle aujourd’hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle... sa seconde mère, comme si elle ne lui suffisait pas ». Par ces mots, Mathias Pogba a mis le feu au football français. Le frère du milieu de terrain de la Juventus promet de grandes révélations qui pourraient discréditer le Champion du monde 2018. Mais ce n'est pas tout puisque Mathias Pogba annonce également qu'il parlera « de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit ». Et la situation commence déjà à dégénérer.

Un marabout appelé par Pogba contre Mbappé ?

Et pour cause, France Info a dévoilé les révélations que Mathias Pogba prévoit de faire au sujet de Kylian Mbappé. Alors qu'une enquête est ouverte, Paul Pogba aurait révélé aux policiers, lors de son interrogatoire, que ses maîtres-chanteurs auraient voulu diffuser des messages dans lesquels l’international français de la Juventus aurait demandé à un marabout de son entourage de jeter un sort à Kylian Mbappé. Le joueur de la Juventus aurait toutefois démenti avoir fait appel à un marabout. D'après L'EQUIPE , l'entourage de l'attaquant du PSG reste attentif à la situation et si ces informations se confirment, Kylian Mbappé sera intransigeant et préviendra Didier Deschamps qu'il ne compte plus partager le vestiaire avec Paul Pogba.

Deschamps inquiet et attentif à la situation

La situation est donc explosive pour l'équipe de France à seulement quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Par conséquent, selon les informations de RMC Sport , Didier Deschamps est très attentif à la situation et prend des renseignements afin de savoir ce qu'il se passe. Ce serait même le principal sujet de discussions entre les principaux cadres des Bleus qui essaient de démêler le vrai du faux alors que le dernier rassemblement de l'équipe de France avant le Mondial approche à grands pas. Et si Paul Pogba est d'ores-et-déjà forfait pour les prochains matches des Bleus, contre l'Autriche et le Danemark fin septembre, nul doute que cette polémique sera au cœur de toutes les discussions. D'ailleurs, d'après RMC , le staff des Bleus hallucine complétement avec cette histoire de marabout et espère que la vérité va éclater afin de régler le problème.

