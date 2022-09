Foot - Juventus

Marabout, blessure… Le calvaire de Paul Pogba continue

Publié le 7 septembre 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Le début de saison de Paul Pogba est catastrophique. Blessé depuis son retour à la Juventus cet été, le milieu de terrain doit composer avec une vive polémique extra-sportive et pour ne rien arranger, il a récemment été contraint de se faire opérer à un genou. Une convalescence d’une soixantaine de jours va suivre, ce qui pourrait bien lui faire perdre la Coupe du monde au Qatar.

En fin de saison dernière, des affiches de Paul Pogba fleurissaient un peu partout annonçant le début du Pogmentary, diffusé sur Prime Video . Un documentaire en cinq épisodes, qui était censé teaser la vie et le parcours du milieu de terrain en fin de contrat avec Manchester United, mais surtout dévoiler la suite de sa carrière. Or, cela a été un flop retentissant, tant sur le fond que sur la forme, puisque plusieurs médias ont rapidement annoncé son retour à la Juventus. Un retour qui a extasie les fans bianconeri… pendant quelques jours. A Turin, on s’est rapidement questionnés sur le véritable intérêt du retour d’une star internationale au salaire mirobolant qui a laissé d’excellents souvenirs, mais qui depuis la Coupe du monde 2018 enchaine les désillusions. D’ailleurs, à la Juventus on n’a même pas pu vérifier son véritable niveau, puisque Pogba s’est blessé dès la tournée aux Etats-Unis.

Seulement 12 matchs et 803 minutes de jeu en 2022

Dès le mois de juillet, Paul Pogba a donc rejoint l’infirmerie et plusieurs médias en Italie ont rappelé que dès ce moment, la Juventus lui a conseillé de se faire opérer. Avec une convalescence semblable à celle qu’il doit désormais respecter, le milieu de terrain aurait fait son retour sur le terrain en octobre, au mieux fin septembre. Un temps de récupération parfait pour le club, mais surtout pour l’équipe de France, puisqu’il aurait eu tout le temps de se préparer pour la Coupe du monde. Finalement, Pogba a refusé et a préféré une thérapie conservatrice… pour finalement se faire opérer deux mois après. Ainsi, il n’aura disputé que 12 match tout au long de l’année 2022, cumulant à peine 803 minutes de jeu.

La Juventus lui avait conseillé de faire opérer dès le mois de juillet

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport revient sur ce point et révèle qu’au sein de la Juventus on serait particulièrement agacés par cette situation. D’après les informations du quotidien, les dirigeants bianconeri estiment que Paul Pogba aurait du écouter le service médical du club et donc se faire opérer dès le mois de juillet. D’ailleurs, on a pu sentir cet agacement dans la récente sortie de Massimiliano Allegri en conférence de presse, mais surtout dans celle du directeur sportif de la Juventus. « Paul connaissait la position du club, mais il a choisi de faire cette thérapie conservatrice et nous respectons son choix » a déclaré Maurizio Arrivabene, au micro de Sky Sport Italia . « Les décisions sont prises ensemble et la situation actuelle n’est bonne ni pour nous, ni pour lui ».

« La thérapie conservatrice ? Disons qu’elle n’a pas marché. Au contraire, la lésion s’est même aggravée »

Pour ne rien arranger, le chirurgien qui a opéré Paul Pogba a livré un terrible constat concernant cette thérapie conservatrice choisie en juillet… qui n’a fait qu’aggraver se blessure au ménisque. « La lésion était complexe, car le tissu était fragmenté. La thérapie conservatrice ? Disons qu’elle n’a pas marché. Au contraire, la lésion s’est même aggravée » a explique le docteur Roberto Rossi, lors d’un entretien accordé à Tuttosport . « En accord avec les médecins de la Juventus, nous avons estimé une convalescence de huit semaines. Seulement après cette période on pourra étudier un retour à l’entrainement. Avant l’opération, le joueur avait déjà consulté deux sommités en la matière, un aux Etats-Unis et un autre en France. Les deux avaient estimé qu’une opération était l’unique solution ».

