En coulisses, Mbappé aurait des gros doutes sur Pogba

Publié le 6 septembre 2022 à 15h30 par Axel Cornic

A quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps voit deux de ses plus grandes stars dans une polémique assez sérieuse. Selon les dires de son grand frère, Paul Pogba aurait vraisemblablement fait appel aux services d’un marabout pour nuire à son coéquipier Kylian Mbappé. Le milieu de la Juventus nie ces accusations en bloc, mais l‘attaquant du PSG commencerait à avoir des sérieux doutes concernant cette affaire.

Il ne manquait plus que ça. Alors que Didier Deschamps doit composer avec un N’Golo Kanté blessé, un Antoine Griezmann au plus mal à l’Atlético de Madrid et un Paul Pogba qui sera absent pendant au moins une soixantaine de jours, une polémique assez sérieuse a frappé l’équipe de France à deux mois du Mondial. Via les réseaux sociaux, Mathias Pogba a fait éclater une énorme affaire concernant son plus jeune frère Paul, mêlant des extorsions de fonds, des menaces et une sombre histoire de marabout. Le milieu de la Juventus, qui nie tout en bloc, serait en effet accusé d’avoir payé un marabout pour nuire à son coéquipier en sélection Kylian Mbappé.

« Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier »

Présent lors de la conférence de presse précédant le choc de Ligue des Champions face à la Juventus, la star du PSG n’a pas pu échapper aux questions concernant cette affaire Pogba. « Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, à l’heure où je parle c'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier » a expliqué Kylian Mbappé, préférant donc calmer les choses. « Je pense que dans l’intérêt de la sélection aussi, on a une grande compétition et aujourd’hui je pense qu’il a déjà des problèmes, c’est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça ».

Mbappé ne croit pas à l'histoire du marabout, mais...

En Italie, La Stampa donne pourtant une autre version des faits. A en croire les révélations du quotidien, la confiance ne serait pas totale entre les deux cadres de l’équipe de France championne du monde en 2018. Kylian Mbappé estimerait que cette affaire comporterait encore trop de zones d’ombre, qui devront être clarifiées au cours des prochaines semaines. Sa relation avec Paul Pogba serait plutôt fraîche, même si pour le moment il lui garderait sa confiance et ne donnerait que très peu de crédit à cette histoire de marabout.

