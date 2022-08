Foot - Équipe de France

Mbappé, marabout, chantage... Paul Pogba réagit en coulisses

Dans la tourmente depuis les révélations de son frère Mathias Pogba à son encontre, Paul Pogba serait soulagé. Le milieu de terrain des Bleus ferait l'objet de chantage et de tentative d'extorsion depuis plusieurs mois. Maintenant que l'affaire est connue du grand public, il se sentirait libéré d'avoir dit stop au chantage.

C'est une affaire dont les Bleus se seraient bien passés. A moins de trois mois de la Coupe du monde au Qatar, Paul Pogba est attaqué sur les réseaux sociaux par son frère ainé Mathias, qui menace de dévoiler des dossiers compromettants. Alors qu'elle semblait unie, la fratrie Pogba serait en fait divisée depuis des mois. Mathias et ses amis feraient chanter Paul afin de lui demander de grosses sommes d'argent pour « services rendus ». Mathias a également révélé que Paul aurait fait appel à un marabout afin de jeter un mauvais sort à Kylian Mbappé... Mais le milieu de la Juventus serait désormais serein face à ses accusations.

Paul Pogba est confiant

Depuis la première vidéo de son frère Mathias publiée samedi, Paul Pogba ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Seul un communiqué publié par ses avocats l'a défendu. Mais en privé, il ne cache pas son soulagement que cette affaire ait éclaté au grand jour. En effet, d'après Le Parisien , il se serait confié auprès d'un intime des Bleus et lui aurait fait part de son soulagement, se sentant serein depuis les premières révélations de son frère ainé. Il se sentirait également libéré d’avoir dit au stop au chantage au tentative d’extorsion dont il a fait l’objet ces derniers mois.

Quid de l'histoire Mbappé ?

Dans une vidéo postée sur Twitter , Mathias Pogba a accusé son frère d'avoir fait appel à un marabout afin d'ensorceler Kylian Mbappé. Le Parisien affirme que lors d'une audition avec les enquêteurs, il aurait nié cette accusation en assurant que ses maitre-chanteurs le menaçaient de diffuser des enregistrements où il demande de marabouter Mbappé. Cependant, il aurait avoué avoir versé 100 000€ à ses maître-chanteurs qui lui en réclament 13M€. Didier Deschamps suit de très près cette affaire et n'aimerait pas revivre un scandale après l'affaire Benzema-Valbuena...

