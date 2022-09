Foot - Equipe de France

Équipe de France : Mbappé, Pogba... Deschamps doit-il trancher ?

Publié le 5 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

A seulement quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France st frappée par une vive polémique. Paul Pogba, véritable pilier des Bleus Champions du monde en 2018, est accusé par son propre frère d’avoir fait appel à un marabout afin de nuit à son coéquipier Kylian Mbappé. Le milieu nie en bloc ces accusations, qui pourraient toutefois venir gêner l’équilibre d’un groupe déjà miné par les problèmes. Selon vous, Deschamps doit-il trancher avant la Coupe du monde pour le bien collectif ? C’est notre sondage du jour !

Pour une préparation à la Coupe du monde, on a vu plus tranquille ! Alors que N’Golo Kanté s’est blessé et qu’Antoine Griezmann se retrouve otage d’un imbroglio entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, c’est un autre cadre de Didier Deschamps qui fait débat. Mathias Pogba accuse en effet son plus jeune frère Paul de plusieurs choses, dont notamment une sombre affaire de maraboutage à l’encontre d’une autre star de l’équipe de France, qui n’est autre que Kylian Mbappé.

Pogba aurait bien fait appel à un marabout, mais pas pour nuire à Mbappé

Depuis le début de cette affaire, Paul Pogba nie en bloc ces accusations et France Info s’est procuré le procès-verbal de sa deuxième audition, où l’on en apprend plus sur ses supposés intentions. Si le média explique qu’il a avoué avoir fait appel à un marabout, le milieu de la Juventus assure que ce serait lié à une association humanitaire qui vient en aide à des enfants d'Afrique, plutôt qu’à une quelconque intention de nuire à Kylian Mbappé.

« Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature »

Lors de cette même audition, Paul Pogba a dévoilé d’autres facettes de l’affaire, expliquant notamment que son frère Mathias agirait sous la pression de racketteurs. Ce dernier lui aurait d’ailleurs envoyé un message lors de sa récente signature à la Juventus, avec cette phrase qui est rapportée par France Info : « Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature ». Pour échapper à ces harcèlements Paul Pogba aurait dû changer deux fois de numéro, sans succès.

Cette affaire peut-elle mettre en péril le collectif français ?

Si cette affaire est désormais entre les mains de la Justice, la question se pose d’un certain impact sur la prochaine Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 20 novembre prochain. En effet, on peut aisément se demander si Kylian Mbappé ou Paul Pogba ne pourraient pas être atteint par cette polémique ou pire, si l’équilibre collectif et la cohésion peuvent être brisés. Didier Deschamps pourrait ainsi être contraint à trancher en faveur de l’un ou de l’autre, sachant tout de même que Pogba est actuellement blessé et que sa présence au Mondial a même été fragilisé par une blessure au ménisque.



